Valilinin sesini taklit ederek dolandırıcılığa tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in sesini taklit ederek hayırsever işadamını 40 bin TL dolandırdığı öne sürülen T.H., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Vali Güvençer ise bu tür olaylara karşı vatandaşları uyardı.

Kendisini Manisa Valisi Hakan Güvençer olarak tanıtan ve sesini taklit eden T.H. (30), geçen 14 Kasım\'da hayırsever işadamı E.Y.\'yi arayarak, \"Engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye alacağız. Bu konuda bize destek olmanızı talep ediyoruz. Yapacağınız bağışla engelli vatandaşlarımız tekerlekli sandalyeye kavuşacak\" diyerek 40 bin TL bağış talep etti. Arayan kişinin Vali olduğuna inanan işadamı, talep edilen parayı T.H.\'nin Ankara\'daki kamu bankasına ait banka hesabına havale etti. Sonradan durumdan şüphelenen hayırsever işadamı, Vali Güvençer\'i arayınca gerçeği anladı. Dolandırıldığını anlayan işadamı, 15 Kasım\'da emniyete başvurarak şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, banka hesap numarası üzerinden yaptığı araştırmada, Ankara\'da yaşayan T.H.\'ye ulaştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan operasyonda, T.H. yakalanarak Manisa\'ya getirildi. T.H., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.H.\'nin ifadesinde, parayı bir başkasına verdiğini söylediği öğrenildi. Polis, bu kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı.

VALİDEN \'İTİBAR ETMEYİN\' UYARISI

Vali Güvençer, daha önce de isminin kullanılarak Manisalı hayırseverlerden yardım talebinde bulunulduğunu ifade ederek, bu tür şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Vali Güvençer, \"İsimim kullanılarak Manisalı hayırsever vatandaşlarımız aranıyor ve iyi niyet duyguları istismar edilerek \'Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye alacağız\' diye para yardımı talebinde bulunuyorlar. Geçtiğimiz ay da sesim taklit edilmek suretiyle bir hayırsever vatandaşımızdan para yardımı talebinde bulunmuşlar. Hayırsever vatandaşımız da bu kişiyi ben zannederek yardımda bulunmuş. Ancak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışma sonrasında bu kişi yakalandı. Hayırsever vatandaşlarımız bu tür kişilere asla itibar etmesin. Hiçbir vali veya devletin bir kurumu ve yetkilisi hayırsever vatandaşı arayarak, yardım için para talebinde bulunmaz. İsmim kullanılarak talep edilen yardımlara itibar etmeyin. Hayırseverlerimizin bu tür şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden direk emniyete başvurmalarını istiyoruz\" diye konuştu.



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