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Valilikten 'Yazlıklarda gıda maddesi bırakmayın' uyarısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Valiliği, çeşitli suçlardan arananların fayda sağlamasının önüne geçmek için yayla ve bağ evleri ile yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması konusunda halkı uyardı

27 Ekim 2017 14:27

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Valiliği, çeşitli suçlardan arananların fayda sağlamasının önüne geçmek için yayla ve bağ evleri ile yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması konusunda halkı uyardı.
Vali Esengül Civelek, yayla ve bağ evleri ile yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması konusunda yazılı açıklama yaptı. Vali Civelek, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Bazı vatandaşlarımız dönemsel olarak yerleşim yerlerinden uzak alanlardaki yayla evi, bağ evi gibi ya da yazlık olarak kullandıkları evlerine taşınmakta ya da hafta sonu veya tatil günlerinde günübirlik zamanlarını bu evlerinde geçirmektedirler. Muhtelif suçlardan aranan şahısların yerleşim alanından uzakta bulunan bu evleri kullanabilecekleri, buralarda saklanabilecekleri göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın dönemsel olarak kullandıkları bu evlerden ayrıldıkları zaman geride yiyecek, içecek türünden gıda malzemesi bırakmamaları, ayrıca evlerinin muhafazalarını sağlama açısından da (kapıların kilitlenmesi, panjurların kapatılması vb.) diğer gerekli önlemlerin alınması, vatandaşlarımızın bu konularda gerekli hassasiyeti göstermesi, yerleşim yerlerinden uzaktaki yayla evi, bağ evi ve yazlık olarak kullanılan evlerde ve civarında görülen şüpheli durumların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne iletilmesi hususları güvenliğimiz açısından önem arz etmektedir.\"
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ise şüpheli durumlarda ivedilikle merkezin aranması gerektiğini vurguladı.

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