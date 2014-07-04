Valilikten 'Reza Zarrab'ın altınları' için soruşturma izni yok

Taşıdığı 1.5 ton altınla geçen yıl Gana’dan kalkarak Atatürk Havalimanı’na iniş yapan ve evrak eksikliği nedeniyle 17 gün havalimanında bekletilen kargo uçağıyla ilgili gümrük bölge müdür ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 18 memur hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

17 Aralık soruşturmasının 1 numaralı ismi İran uyruklu işadamı Reza Zarrab’ın sahibi olduğu iddia edilen Duru Döviz aracılığıyla getirttilen altınlarla ilgili savcılık, takipsizlik kararı için valiliğin soruşturma izni vermemesini gerekçe gösterdi. Atatürk Havalimanı’na 1 Ocak 2013’te Gana’dan İran’a giden bir uçak indi. ULS Havayolların’dan kiralanan uçak taşıdığı yükü 1500 kilo ‘değersiz maden’ olarak beyan etti. Beyandan şüphelenen Gümrük müfettişleri uçağa girdi ve kilolarca külçe altın buldu. Havayolu yetkilileri altının 500 kiloluk bölümünün Duru Döviz’e ait olduğunu, kalan bölümünün ise İran’da faaliyet gösteren Sorinet Holding’e gideceğini açıkladı. Ancak bu konuda da hiçbir evrak beyan edilmedi. Bunun üzerine Gümrük görevlileri tutanak tutarak uçağı ve kargoyu mühürlediler.

Zarrab ve Duru turizm

Altınların kendisinin olduğunu söyleyen Reza Zarrab bürokratik bağlantılarını kullanarak önce uçağın yüküyle ilgili sorunları çözdü. Ardından da Tahran’a uçacağı beyan edilen uçağın Dubai’ye gideceği yönünde beyanda bulunuldu. Böylece uçak 18 Ocak 2013’te içindeki altınlarla birlikte Dubai’ye gitti. Gümrük müfettişleri bu olayla ilgili tutanak tuttu ve hemen ardından suç duyurusunda bulundu. Dosya önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu’na gönderildi. Daha sonra Kabahatler Bürosu’na yönlendirildi. Gümrük müfettişlerinin raporlarını inceleyen savcılık Türk Parası’nın Koruma Kanuna muhalefet ve kıymetlerin ülkeye yasadışı yollardan sokulmaya çalışıldığı gerekçesiyle Duru Döviz’e 57 milyon 789 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Savcılık kayıtlarına göre Reza Zarrab, Duru Döviz Şirketinin 2007’deki yönetim kurulu başkanıydı. 15 Mayıs 2009’te şirketten ve görevden ayrıldı. 7 Kasım 2012’de yönetimdeki yer alan diğer İranlılar da çekildi. Yönetimde sadece Emin Hayyam isimli kişi kaldı. Emin Hayyam, 17 Aralık operasyonu sırasında gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.