Valilik'ten 6 bilgisayar oyununa yasak

Balıkesir Valiliği yoğun şiddet, hırsızlık, argo, kan, cinsellik, alkol, uyuşturucu kullanımı gibi temalar içeren altı bilgisayar oyununun internet kafelerde oynatılmasını yasakladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Coşkun Yaman'ın haberine göre, Balıkesir Valiliği, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'e dayanarak bilgisayar oyunlarının incelenip, değerlendirilmesi amacıyla akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan bir komisyon kurdu.

Yönetmeliğin "İşyerlerindeki bilgisayarlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşındaki küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz" hükmünü içeren 9/g maddesini göz önünde bulunduran komisyon, 56 bilgisayar oyununu inceledi.

Komisyon, incelemenin ardından yoğun şiddet, hırsızlık, argo, kan, cinsellik, alkol, uyuşturucu kullanımı gibi temalar içeren Grand Theft Auto (GTA), Hitman, Bloodrayne, Battlefield Vietnam, The Godfather 1-2, Metin 2 adlı oyunların internet kafelerde oynatılmasının sakıncalı olacağını belirten bir rapor hazırlayıp, valilik makamına sundu.

Balıkesir Valiliği de sadece 18 yaş üstü için uygun bulunan bu oyunların internet kafelerde oynatılmamasını kararlaştırdı. Kararı oyun yasağını kafe sahiplerine yazıyla duyuran Valilik, internet sitesinden de ilan etti ve kararı uygulamaya geçirdi.

Valilik sitesinde yasaklamaya gerekçe olan oyun içerikleri ise şöyle sıralandı:

* Grand Theft Auto (GTA) : Gangsterlerin, çete üyelerinin karıştıkları tüm illegal faaliyetleri (hırsızlık, banka soygunu, cinayet, uyuşturucu, alkol, fuhuş vb.) konu alan bir oyun.

* Hitman: Öldüreceği şahıslara yaklaşmak için etrafındaki şahısları da öldüren bir tetikçiyi konu alan oyun.

* Bloodrayne 1-2 : Vampirlere karşı özellikle kesici aletlerle yapılan mücadele ve aksiyon oyunu.

* Battlefield Vietman: Vietnam savaşını konu alan ve çok çeşitli harp silahlarının kullanıldığı savaş oyunu.

* The Godfather 1-2 : Mafyanın illegal faaliyetlerini konu alan çete ve gangster oyunu.

* Metin 2 : Planlanmış cinayetler kan ve öfke savaş oyunu. Çeşitli cinayetleri normal bir olay gibi gösteriyor.