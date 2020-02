Valilik yasaklamıştı; Onur Yürüyüşü için yüzlerce kişi Mis Sokak'ta

İstanbul Valiliği tarafından son 4 yıldır yapılmasına izin verilmeyen 16. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, bugün (01 Temmuz) yasaklar gölgesinde düzenlendi. LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, farklı noktalarda toplam 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin yasak kararı nedeniyle İstiklal Caddesi’ne çıkan sokaklar, saat 18.00’de yapılması planlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi kapatıldı.

Emniyet güçlerinin, İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan “İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü”ne, Beyoğlu’nun bazı ara sokaklarında müdahale etmeyeceği öğrenildi.

Saat18:00'de Beyoğlu Mis Sokak’ta toplanan yüzlerce kişi 'Onurumuzla buradayız, yasakları tanımıyoruz' sloganları attı.

Mis Sokak'ta okunan basın açıklamasının ardından, İstiklal Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruba, polis müdahale etti.. Polis, ara sokaklarda kovaladığı eylemcilere, plasik mermi atıp ve biber gazı sıktı.

"Valilik ayrımcılık uygulayarak suç işledi"

Mis Sokak’ta okunan açıklamada Valiliğin yasağına tepki vardı. “Valilik kendisine verilen yetkiyi bir kez daha toplumun belli bir kesimine karşı ayrımcılık uygulayarak suç işledi” denilen açıklamada “Ankara Valiliğinin getirdiği süresiz yasak ve yıllardır Onur Yürüyüşlerine yönelik engeller göstermiştir ki, bu yasaklar eylemlere değil, varoluş biçimlerine yöneliktir. Valiliğin kararı var olan nefretin bir parçasıdır ve meşru değildir. Onur yürüyüşleri tam da bu sebeplerle önemlidir ve yapılmalıdır. Bizleri engellemeye yönelik tüm beyhude çabalara rağmen onurumuzla buradayız ve bu yasakları tanımıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"Güvenlik bahanesi tek kelime ile komiktir"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Valiliğin yasak kararında gösterdiği güvenlik bahanesi tek kelime ile komiktir. Yürüyüşlerimiz yasaklanmadan önce on üç yıl boyunca barışçıl bir şekilde düzenlendi. Bu yürüyüşler her geçen sene daha da kalabalıklaştı ve varoluşundan itibaren nefretle yüz yüze yaşayan biz LGBTİ+’ler için kendimizi güvende hissedeceğimiz ve sesimizi duyurabileceğimiz alanlar açılmasına aracılık etti. Bu barışçıl yürüyüşlerin aksine devletin işlediği nefret suçları, polis şiddeti ile yadsınamaz bir biçimde görünür hale geldi. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da burada, bu sokaklardayız. Kahkahalarımız, bağırışlarımız ve sloganlarımız hala bu sokaklarda yankılanıyor. Binlerce insanın katıldığı ve görünürlüğümüzü kutladığımız yürüyüşlerimizi çok özlüyoruz. Bugün burada varoluşumuzun verdiği onurla ve onurumuzun verdiği güçle bizlere sınırlar çekmeye çalışanlarla alay ediyoruz.”

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Mis Sokak’ta 3, Cihangir’de 1 ve Galatasaray’da da 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.