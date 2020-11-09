Valilik ve il müdürlüklerinden Suriye’ye milyonlarca liralık yol ve köprü ihaleleri

Hatay Valiliği, Hassa ilçesi ile Suriye’ye bağlı Afrin kenti arasında bağlantı yolu ve köprü yapımı için ihaleye çıktı. Ayrıca kamu kurumları sadece bu yıl Suriye’nin kentleri için milyonlarca liralık ihaleler düzenledi.

BirGün’den İsmail Arı’nın Kamu İhale Bülteni’ni kaynak gösterdiği imzalı haberine göre, Hatay Valiliği 22 Temmuz tarihinde “Hatay’ın Hassa ilçesi ile Afrin’e bağlı Racu Bölgesi arasında bağlantı yolu ve köprü yapım için ihale düzenledi. İhaleye ilişkin “Teklif değerlendirme aşamasının tamamlandığı” açıklanırken ihale sonucuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca yol ve köprü inşaatının sözleşme imzalandıktan sonra 90 gün içinde tamamlanacağı da ifade edildi.

Rasulayn ve Telabyad’da bina tadilatı

Urfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Temmuz’da “Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Suriye Görev Gücü Bölgesinde Bulunan Suriye\ Rasulayn Şehrindeki Tarım ve Hayvancılık Hizmet Binasının Bakım Onarımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyle birlikte kamunun kasasından tam 737 bin TL harcandı.

Müdürlük, 27 Temmuz tarihinde de Suriye’nin Telabyad şehrindeki bir binanın tadilatı için binlerce liralık ihale düzenledi. “Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Suriye Görev Gücü Bölgesinde Bulunan Suriye\ Tel Abyad Şehrindeki Tarım ve Hayvancılık Hizmet Binasının Bakım Onarımı” adı altında düzenlenen ihaleyle tam 638 bin TL harcandı.

İl müdürlüğü de ihale düzenledi

Urfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de milyonlarca liralık ihaleler düzenledi. 21 Ağustos tarihinde “Suriyenin Tel Abyad İlçesinde Bir Adet Sentetik Saha, İdari Bina, Basket Sahası, Soyunma Odası ve Tribün İşi İle Bir Adet Gençlik Merkezi Yapımı İşi” adı altında düzenlenen ihaleyle 2 milyon 222 bin TL harcandı.

Yine 21 Ağustos tarihinde, “Suriye’nin Rasulayn İlçesinde Bir Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Soyunma Odası ve Tribün Yapımı İle bir Adet Gençlik Merkezi, Açık Alan Basketbol Sahası ve İki Adet Havuzun Bakım Onarım İşi” adı altında bir ihale düzenlendi. İhaleyle birlikte Urfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kasasından tam 3 milyon 167 bin TL harcandı.