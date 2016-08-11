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15 Temmuz Darbe Girişimi

Valilik ve bakanlıktan “FETÖ’cü anketi” açıklaması

İstanbul Valiliği ve Sağlık Bakanlığı anket iddialarını reddeti

11 Ağustos 2016 22:08

İstanbul Valiliği, ‘FETÖ’ ile ilgisi olan personelin tespitiyle ilgili İstanbul'daki bir kaymakamlığın uygulamasına yönelik internette çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "11.08.2016 tarihi itibariyle bazı internet sitelerinde ilimize bağlı bir ilçe kaymakamlığınca kurumlardan terör örgütleri ile iltisakı veya irtibatı olan personelin tespit ve bir forma bağlanarak bildirilmesinin istendiği yönünde haberler çıkmıştır. Terör örgütleri ve FETÖ ile mücadelede usül ve esaslar yürürlükteki mevzuat ve KHK'lerde belirlenmiştir. Anılan uygulama bir ilçe kaymakamlığının münferit uygulaması olup mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi yönünde ikaz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada; 'Bugün medyada, “Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimlerine Form” başlıklı haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bakanlığımızın, aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulaması bulunmamaktadır.  Bakanlığımız, FETÖ/PDY ile mücadelesine, ilgili KHK çerçevesinde ve hukuki zeminde kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.' ifadeleri kullanıldı.

 

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