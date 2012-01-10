Valilik: Uludere'deki ölü sayısı 34

T24 - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınır kesiminde hava saldırısı sırasında daha önce 35 olarak açıklanan ölü sayısının, 34 olduğu ortaya çıktı.



Uludere ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu Köyleri'nin Irak sınır kesiminde kaçakçılık yaptıkları sırada, savaş uçaklarının hava saldırısı sırasında 35 olarak açıklanan ölü sayısının, 34 olduğu açıklandı.



Şırnak Valiliği, bugün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "28.12.2011 tarihinde Uludere ilçemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili olarak daha önce ayrı bir müteveffa vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen uzuvların, ailelerin adli makamlara beyanları doğrultusunda medfun iki vatandaşımıza ait olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede nihai bilgiler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 34 olarak belirlenmiştir" denildi.





