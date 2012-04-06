Valilik tutuklu Mustafa Balbay'a koruma tahsis etti

Ankara Valiliği’nin cezaevinde bulunan CHP Milletvekili Mustafa Balbay için koruma tahsis ettiği öne sürüldü. Tehlikeli durum halinde aranacak telefon numaralarını da veren valilik, "Kent dışına çıkarken bilgi verin" dedi.



Ankara Valiliği, cezaevinde bulunan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için tartışmalara yol açan bir karar aldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Valiliği, 8 Mart’ta tebliğ ettiği kararda, “çağrı üzerine koruma” uygulamasının devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Kararda, gazeteci Mustafa Balbay’ın “155 Polis İmdat” dışında ayabileceği telefon numaraları da yer aldı.

Telefonların boş yere aranmaması istenen kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Müracaat edildiği takdirde ikametgâha ya da bulunulan adrese koruma görevlisi veya ekibi gönderilecektir. Ancak bu koruma geçici olup, tehlike kalktığı, bertaraf edildiği veya kişinin emniyetli yere intikal ettirildiğinde sona erdiğinden, sadece ihtiyaç hasıl olduğunda koruma talebinde bulunulacağı anlamına gelmektedir.

Herhangi bir tehdit veya tehlike olmadığı halde sürekli olarak çağrıda bulunulmaması gerekmektedir. Böyle bir durum koruma kararının amacı ve kapsamı dışında kullanılması anlamına geldiğinden, tespiti durumunda yönetmelik esaslarına göre hareket edilecektir.”

CHP'li Balbay’dan kent dışına yapacağı gezilerden 48 saat önce bilgi vermesi de istendi.

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mustafa Balbay, 6 Mart 2009 tarihinden beri cezaevinde bulunuyor.