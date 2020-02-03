Valilik: Trabzon’da Fenerbahçe kafilesine silah çekilmedi

Trabzon Valiliği, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sarı-lacivertli kafileye silah çekildiği iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyon kanalı FB TV, 1 Şubat'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu maç sonrası takım otobüsünün havalimanına gidiş esnasında tacize uğradığını belirttiği görüntüleri yayınlamıştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftarlar, arka koltukta oturan Trabzonsporlu taraftarın silah gösterdiğini iddia etmiş, Trabzonspor tarafları ise söz konusu şahsın elindekinin telefon olduğunu savunmuştu.

TIKLAYIN: Fenerbahçe: Trabzonspor taraftarları otobüsümüzü taciz etti, önlem alınmadı

Valilik, tartışmalar üzerine yazılı açıklama yayınlayarak 1 Şubat’ta oynanan maçın ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve bir araçtan silah teşhir edildiğine dair iddiaların bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiayla ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür.

Emniyette ifadesi alınan F.A.’nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının ‘centilmenlik ruhuna’ uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."