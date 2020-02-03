Fenerbahçe: Trabzonspor taraftarları otobüsümüzü taciz etti, önlem alınmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyon kanalı FB TV, 1 Şubat'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup olduğu maç sornası takım otobüsünün havalimanına gidiş esnasında tacize uğradığını belirttiği görüntüleri yayınladı.

FB TV, haberde Trabzonsporlu taraftarların yol boyunca Fenerbahçe takım otobüsüne araçlarla tacizde bulunduğunu savundu.

"Futbol takımımızın Trabzonspor maçı sonrası staddan ayrılıp havalimanına gittiği sırada yeterli güvenlik önlemi alınmaması dikkati çekti" denilen görüntülerde Trabzonspor taraftarlarının arabalarla Fenerbahçe takım otobüsüyle yan yana giderek çeşitli hareketlerde bulunduğu görülüyor.

Haberde, "Trabzonspor taraftarları takım otobüsümüzle yan yana gelip, emniyet şeridini ihlal ederek yol boyunca tacizde bulundu" sözleri kullanılıyor.

Haberde Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı hatırlatıldı ve "Trabzonspor taraftarlarının futbol takımımıza bu kadar yaklaşmasına izin verilmesinin doğurabileceği tehlikeleri kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki sarı-lacivertli taraftarlar, arka koltukta oturan Trabzonsporlu taraftarın silah gösterdiğini iddia etti. Bordo-mavili taraftarlar ise şahsın elindekinin telefon olduğunu savundu.

Spor Toto Süper Lİg'in 20. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.