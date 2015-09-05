Valilik: Şehit polisin üzerinden vasiyetname çıkmadı

Mardin Valiliği, dün Dargeçit ilçesinde PKK'lıların düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 4 polis arasında bulunan Akif Hatunoğlu'nun üzerinden "Devlete kızımı emanet etmiyorum. Cenazeme devlet yetkilisi gelmesin. Kimsenin çıkıp kürsüden 'Emanetin emanetimizdir' diye konuşma yapmasını istemiyorum" dediği vasiyet çıktığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir belgenin bulunmadığını belirtti.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesinden dün bir okul inşaatında meydana gelen yangın ihbarı üzerine, Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy, polis memurları Akif Hatunoğlu, Mehmet Hüseyin Balta ve Ahmet Akalın'ın shortland tipi zırhlı araç ile olay yerine seyir halinde iken, Bahçebaşı Mahallesi Barış Anıtı civarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilldikleri belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:



"Şehitlerimizin aileleri, meslektaşları, Mardin halkı ve milletimiz bu elim olaydan ötürü derin acıya gark olmuşken bir şehidimize ait olduğu iddia edilen 'mektup' veya 'vasiyet' adı altında bir metnin sosyal medya, bazı yazılı ve görsel medyada yer aldığı görülmüştür.



Bu gelişmeler üzerine Valilik olarak öncelikle şehitlerimiz ve ailelerine verdiğimiz önem ve değer, ayrıca polis teşkilatımızın halk nazarındaki olumlu imajını korumak amacıyla konu hakkında kapsamlı bir araştırma başlatılmıştır. İlk inceleme sonucunda olay yeri inceleme raporunda, toplanan eşyalar arasında böyle bir belgenin olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular ile ilgili kamuoyu bilahare bilgilendirilecektir. Ayrıca şehitlerimizin ailelerine henüz şehadet haberleri bile verilemeden isimlerinin bazı medya organlarında yayınlanması da bizleri derinden üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İddia neydi?

Mardin’de dün hayatını kaybeden 4 polisten Akif Hatunoğlu’nun cebinden çıkan vasiyetnamede, polisin hiçbir hükümet temsilcisinin cenazesine katılmasını istemediğini belirterek, "Devlete kızımı emanet etmiyorum. Cenazeme devlet yetkilisi gelmesin. Kimsenin çıkıp kürsüden 'Emanetin emanetimizdir' diye konuşma yapmasını istemiyorum" yazdığı öne sürülmüştü.

Polisin mektubunda şöyle yazdığı iddia edilmişti:

Eğer birgün yaban ellerde şehit düşersem eğer, Hiçbir hükümet temsilcisi gelmesin cenazeme (Vali, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı vb...)

Niye diye sormayın... Çünkü onlar,

UYUDUĞU İÇİN;

Bunca şehitler verildi...

Allah’tan dileğim aileme ve ülkeme yaşattıkları acının binlerce MİSLİNİ yaşasınlar...

Anneciğim, babacığım ellerinizden tekrar tekrar öperim Haklarınızı helal edin, size layık bir evlat olamadım, İhtiyaçlarınız karşısında yanınızda bulunamadım...

Haklarınızı helal edin...

Haklarınızı helal edin...

Kızım benim, tatlı meleğim seni çok seviyorum...

Mis kokulum benim, Kızımı önce Allah’a emanet, sonra annesine, sonra annem ve babama emanet ediyorum. Sabişim benim biricik tatlı meleğim...

Hiçbir suretle devlete kızımı emanet etmiyorum...

Çıkıp kürsüden sakın ha konuşmasınlar, ‘Emaneti, emanetimizdir’ diye...

Devlet ite, köpeğe göz yumup, bizlerin elini kolunu bağladıysa Benim zaten zerre kadar güvenim yok bu hükümete, devlete...

Silah arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim hepiniz Allah’a emanetsiniz...

Devlet uyuduğu için bizler öldük...

Türk devleti sizler uyumayın ki diğer Mehmetçikler ve polislerimiz yaşasın, ulusumuz yaşasın, boyun bükmeyin...

Naaşıma gelince, babam uygun görünce Pozantı Tekir’deki yayla evimizin bahçesine gömün Yok derse de, nereyi uygun derse ondan izin alınsın istediği yere defnedin.