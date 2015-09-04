Şehidin vasiyetinde 'Hiçbir suretle devlete kızımı emanet etmiyorum' dediği iddiası yalanlandı

Mardin’de dün şehit olan 4 polisten Akif Hatunoğlu’nun cebinden çıkan vasiyetnamede, hiçbir hükümet temsilcisinin cenazesine katılmasını istemediğini belirterek, "Devlete kızımı emanet etmiyorum. Cenazeme devlet yetkilisi gelmesin. Kimsenin çıkıp kürsüden 'Emanetin emanetimizdir' diye konuşma yapmasını istemiyorum" yazdığı iddia edilmişti. Valilik söz konusu iddiaları yalanladı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinin girişindeki Bahçeci Mahallesi’nde bulunan ve inşaatı süren Mardin Artuklu Üniversitesi Dargeçit Meslek Yüksek Okulu’nda çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin rahat çalışması ve çevre güvenliği sağlamak için olay yerine gönderilen polis zırhlı aracının geçişi sırasında dün sabah saat 06.50’de iddiaya göre PKK’lıların yola önceden döşedikleri patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamayla birlikte havaya fırlayan zırhlı araçta bulunan Dargeçit İlçe Emniyet Amiri evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki İbrahim Halil Aksoy, polis memurları 29 yaşındaki Akif Hatunoğlu, 31 yaşındaki Mehmet Hüseyin Balta ve 22 yaşındaki Ahmet Akalın şehit oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şehit polisler Ahmet Akalın ve Akif Hatunoğlu sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında kısa süre önce “ Sessiz olun..!!! Polisler Şehit oluyor!!! Vicdanı Olmayanlar!! Huzur içinde uyumaya devam edin!!! Siz bilmezsiniz ama bizler sizler için şehit olmaya devam ederiz!!!” yazılı paylaşımda bulunmuştu. Şehit polis Akif Hatunoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki son paylaşımı ise, görev yaptığı Dargçeit ilçesindeki Şehit Ozan Demirkollu Polis Merkezi Amirliği’nin tabelası ve Türk bayrağı önünde çektiği fotoğraf oldu.

Emanet etmiyorum...

Şehit polis Akif Hatunoğlu’nun cebinden çıktığı iddia edilen vasiyetnamede hiçbir hükümet temsilcisinin cenazesine katılmasını istemediğini belirttiği iddia edilmişti.

Polisin son mektubu

Hatunoğlu'nun şöyle dediği iddia edilmişti:

Eğer birgün yaban ellerde şehit düşersem eğer, Hiçbir hükümet temsilcisi gelmesin cenazeme (Vali, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı vb...)

Niye diye sormayın... Çünkü onlar,

UYUDUĞU İÇİN;

Bunca şehitler verildi...

Allah’tan dileğim aileme ve ülkeme yaşattıkları acının binlerce MİSLİNİ yaşasınlar...

Anneciğim, babacığım ellerinizden tekrar tekrar öperim Haklarınızı helal edin, size layık bir evlat olamadım, İhtiyaçlarınız karşısında yanınızda bulunamadım...

Haklarınızı helal edin...

Haklarınızı helal edin...

Kızım benim, tatlı meleğim seni çok seviyorum...

Mis kokulum benim, Kızımı önce Allah’a emanet, sonra annesine, sonra annem ve babama emanet ediyorum. Sabişim benim biricik tatlı meleğim...

Hiçbir suretle devlete kızımı emanet etmiyorum...

Çıkıp kürsüden sakın ha konuşmasınlar, ‘Emaneti, emanetimizdir’ diye...

Devlet ite, köpeğe göz yumup, bizlerin elini kolunu bağladıysa Benim zaten zerre kadar güvenim yok bu hükümete, devlete...

Silah arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim hepiniz Allah’a emanetsiniz...

Devlet uyuduğu için bizler öldük...

Türk devleti sizler uyumayın ki diğer Mehmetçikler ve polislerimiz yaşasın, ulusumuz yaşasın, boyun bükmeyin...

Naaşıma gelince, babam uygun görünce Pozantı Tekir’deki yayla evimizin bahçesine gömün Yok derse de, nereyi uygun derse ondan izin alınsın istediği yere defnedin.

Valilik yalanladı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesinden dün bir okul inşaatında meydana gelen yangın ihbarı üzerine, Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy, polis memurları Akif Hatunoğlu, Mehmet Hüseyin Balta ve Ahmet Akalın'ın shortland tipi zırhlı araç ile olay yerine seyir halinde iken, Bahçebaşı Mahallesi Barış Anıtı civarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilldikleri belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Şehitlerimizin aileleri, meslektaşları, Mardin halkı ve milletimiz bu elim olaydan ötürü derin acıya gark olmuşken bir şehidimize ait olduğu iddia edilen 'mektup' veya 'vasiyet' adı altında bir metnin sosyal medya, bazı yazılı ve görsel medyada yer aldığı görülmüştür.

Bu gelişmeler üzerine Valilik olarak öncelikle şehitlerimiz ve ailelerine verdiğimiz önem ve değer, ayrıca polis teşkilatımızın halk nazarındaki olumlu imajını korumak amacıyla konu hakkında kapsamlı bir araştırma başlatılmıştır. İlk inceleme sonucunda olay yeri inceleme raporunda, toplanan eşyalar arasında böyle bir belgenin olmadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular ile ilgili kamuoyu bilahare bilgilendirilecektir. Ayrıca şehitlerimizin ailelerine henüz şehadet haberleri bile verilemeden isimlerinin bazı medya organlarında yayınlanması da bizleri derinden üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."