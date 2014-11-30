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Valilik 'saldırı değil, kaza' dedi

Bingöl Valiliği, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Güngör'ün yaralanmasına ilişkin olayın kaza sonucu meydana geldiğini bildirdi

30 Kasım 2014 16:00

Bingöl Valiliği, Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ali İhsan Güngör'ün silahlı saldırı sonucu değil kazara yaralandığını bildirdi.

Bingöl Valiliği, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Güngör'ün yaralanmasına ilişkin olayın "saldırı" olarak verilmesinin asılsız olduğu, olayın kaza sonucu meydana geldiğini bildirdi. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu bilgiye yer verildi:

"Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 19:15 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ali İhsan Güngör yaralanması olayı terör nitelikli bir saldırı olmayıp, olay kazaen meydana gelmiştir."

Açıklamaya göre, Güngör'ün sağlık durumu iyiye gidiyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ali İhsan Güngör, Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde bir korucunun evine ziyarete gitmiş, Güngör, eve girerken motosikletli bir kişinin açtığı ateş sonucu sağ omuzundan yaralanmıştı. 

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