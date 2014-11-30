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Bingöl'de Çevik Kuvvet Müdürü'ne silahlı saldırı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ali İhsan Güngör, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Güngör hastaneye kaldırıldı

30 Kasım 2014 00:11

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ali İhsan Güngör, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ikamet eden bir köy korucusunu ziyaret etti.

Güngör, ziyaretinin ardından aracına binmek üzere apartmandan çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Güngör, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şube müdürü Güngör'ün daha önce de Bingöl'de görev yaptığı ve yapılan atamayla ikinci kez bu şehre geldiği öğrenildi.

Kaçan saldırganı yakalama çalışması başlatılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Geçtiğimiz ay da Bingöl'de Emniyet Müdürü Atalay Ürker, şehir meydanında beraberindeki polislerle bir caddede yürürken, bir araçtan ateş açılmış ve saldırıda Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Komiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuştu.

 

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