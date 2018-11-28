Valilik Özel Kalem Müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ELAZIĞ\'da bir iş adamını arayıp kendisini Erzincan Valiliği Özel Kalem Müdürü diye tanıtarak 9 bin TL\'lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Abdullah Ş. (50), Çorum\'da polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ\'da iş adamı Y.M.\'yi telefonla arayıp kendisini Erzincan Valiliği Özel Kalem Müdürü diye tanıtan bir kişi, akülü engelli aracı için para yardımı yapmasını istedi. Y.M., talebe olumlu yanıt vererek telefondaki kişinin söylediği IBAN numarasına 9 bin TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Y.M., Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma üzerine harekete geçen Elazığ ve Çorum İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, dolandırıcılık şüphelisinin Abdullah Ş. olduğunu tespit etti.

Çorum\'da, Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi, bankada iş adamının gönderdiği parayı çekerken yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah Ş., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını, bir arkadaşının adına yatan parayı çektiğini öne sürdü. Yapılan incelemede, Abdullah Ş.\'nin daha önce de benzer suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Sorgudan sonra adliyeye sevk edilen Abdullah Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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