Valilik Onur Haftası kapsamında gösterilecek filmi yasakladı!

Onur Haftası kapsamında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) bu akşam gösterilecek "Pride" filmi, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın ardından NHKM önünde polislerin beklediği görüldü.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği" ifadeleri yer aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde; 28.06.2018 günü saat 19.30’da Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde “Onur” (Pride) isimli film gösterisi yapılacağı bilgisi elde edilmiştir.