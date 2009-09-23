Valilik öğretmenlere okulda cep telefonunu yasakladı!

Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, ilk ve orta dereceli okullarda, kamera, fotoğraf ve ses kayıt özelliği olan veya MP3 olarak kullanılabilen cep telefonlarının, öğrencilerin yanısıra öğretmenler tarafından da kullanılmasını yasakladı.

Vali Kılıçlar, yazılı açıklamasında, cep telefonlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek, bu nedenle öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına, motivasyonlarının düşmesine ve sınıftaki eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde etkilenmesine meydan vermemek amacıyla bazı sınırlamalara karar verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda, tüm ilk ve orta dereceli okullarda kamera, fotoğraf ve ses kayıt özelliği olan veya MP3 olarak kullanılabilen cep telefonlarının öğretmen ve öğrenciler tarafından okullara getirilmesinin ve kullanılmasının yasakladığını ifade eden Kılıçlar, bu özellikle sahip cep telefonlarının kapalı bile olsa okullara getirilemeyeceğini belirtti.

Kamera ve fotoğraf çekme özelliği olmayan, müzik çalar (MP3) olarak kullanılmayan cep telefonlarının, okullara ancak kapalı olması şartıyla getirilebileceğini bildiren Vali Kılıçlar, alınan bu tedbirlerin aynı zamanda çocukların ve gençlerin sağlığının korunmasına ve ailelerin gereksiz harcamalardan kaçınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Öğretmenlerin bu uygulamaya nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.