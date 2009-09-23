T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Valilik öğretmenlere okulda cep telefonunu yasakladı!

Eskişehir Valiliği, kamera, fotoğraf özelliği olan cep telefonlarının, öğretmenler tarafından okullara getirilmesini yasakladı.

23 Eylül 2009 03:00

Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, ilk ve orta dereceli okullarda, kamera, fotoğraf ve ses kayıt özelliği olan veya MP3 olarak kullanılabilen cep telefonlarının, öğrencilerin yanısıra öğretmenler tarafından da kullanılmasını yasakladı.

Vali Kılıçlar, yazılı açıklamasında, cep telefonlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek, bu nedenle öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına, motivasyonlarının düşmesine ve sınıftaki eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde etkilenmesine meydan vermemek amacıyla bazı sınırlamalara karar verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda, tüm ilk ve orta dereceli okullarda kamera, fotoğraf ve ses kayıt özelliği olan veya MP3 olarak kullanılabilen cep telefonlarının öğretmen ve öğrenciler tarafından okullara getirilmesinin ve kullanılmasının yasakladığını ifade eden Kılıçlar, bu özellikle sahip cep telefonlarının kapalı bile olsa okullara getirilemeyeceğini belirtti.

Kamera ve fotoğraf çekme özelliği olmayan, müzik çalar (MP3) olarak kullanılmayan cep telefonlarının, okullara ancak kapalı olması şartıyla getirilebileceğini bildiren Vali Kılıçlar, alınan bu tedbirlerin aynı zamanda çocukların ve gençlerin sağlığının korunmasına ve ailelerin gereksiz harcamalardan kaçınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Öğretmenlerin bu uygulamaya nasıl tepki göstereceği ise merak konusu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24