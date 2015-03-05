Valilik, Kobanê'de yaralanan IŞİD komutanının Denizli'de tedavi gördüğünü doğruladı

Denizli Valiliği, Emrah Ç.'nin, akrabaları olduğu için Denizli'ye geldiğini ve 'normal vatandaş' gibi sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı gereği tedavi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Muş'un Malazgirt ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 6 aydır IŞİD saflarında komutan olduğu ve Kobanê'de YPG ile girilen çatışmalarda yaralandığı iddia edilen Emrah Ç.'nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildiği sosyal medyada yer aldı. Baldırından bomba ile yaralandığı, daha önce Antakya'da bir hastanede tedavisinin yapıldığı ileri sürülen Emrah Ç.'nin, Denizli'de tedavi gördüğü iddialarını Valilik doğruladı.

Denizli Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Sosyal medyada Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralanan E.Ç.'nin ilimizde tedavi edildiği şeklindeki haberler ile ilgili olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması uygun görülmüştür. E.Ç., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bizzat kendisi müracaat etmiş ve tedavisine başlanılmıştır. Yaralanmasıyla ilgili olarak adli işlemler ülkemize girişi sırasında sınır vilayetimiz tarafından yapılmış ve halen devam etmektedir. Her vatandaşımız gibi sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı gereğince tedavi işlemleri devam etmektedir."

Emrah Ç.'nin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geçen 28 Şubat'ta başvurduğu ve yatışının yapıldığı, plastik cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.