Valilik itiraz etti, ekmeğe yapılan zam geri alındı

Kocaeli'de geçen yıl kasım ayında 1 liradan satılan 250 gramlık ekmek yapılan zamla 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Kocaeli Valiliği yaptığı incelemeler sonucunda zammı, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci Maddesi'ne göre uygun görmedi. Bunun üzerine Kocaeli Valiliği, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği üyelerinden komisyon oluşturularak zam konusu görüşüldü. Valiliğin itirazı komisyon tarafından ret edildi. Valilik bunun üzerine konuyu mahkemeye taşıdı.

Kocaeli Valiliği'nde konuya ilişkin açıklama şöyle:



"Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulunun 15 Ekim 2015 tarih ve 102 sayılı ekmeğe zam kararı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 6 Kasım 2015 tarih 11 sayılı kararı ile onaylanmış ve 250 gram ekmek 1.25 TL'ye satılmaya başlanmıştır. Valiliğimizce bu karara 5362 sayılı yasanın 62. maddesine göre itiraz edilmiş, kurulan komisyon tarafından itirazımız ret edilmiştir. Bunun üzerine konu valiliğimizce mahkemeye taşınmış ve mahkemenin kararı ile valiliğimiz haklı bulunarak, 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılmasına kesin olarak karar verilmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54/4 maddesine göre, bundan böyle Kocaeli il sınırları içerisinde 250 gram ekmeğin 1 TL'ye satılmasının ve bu kararın yürütülmesi ile ilgili olarak belediyeler, Ticaret İl Müdürlüğü ve ilgili odalarca uygulanması, denetlenmesi ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler."



Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ise, "Karar henüz bize tebliğ edilmedi. Elimize ulaştığı zaman inceleyip konu ile ilgili açıklama yapacağız" dedi.