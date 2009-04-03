Valilik ile Fakıbaba polemiği sürüyor

Yerel seçimlere AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak giren ve yeniden kazanan Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan arasındaki polemik devam ediyor. Başkan Fakıbaba'nın önceki gün bir televizyon kanalında ``Vali gitsin, köy yolları ile uğraşsın'' açıklamasına Şanlıurfa Valiliği'nden sert tepki geldi.



Bugün Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Vali Yardımcısı Abdülmutallip Akdemir, Belediye Başkanı Fakıbaba'nın televizyonlarda yer alan ``Vali gitsin köy yolları ile uğraşsın'' ifadesinin belediye başkanlığı makamıyla bağdaşmadığını söyledi. Akdemir, ``Bu ifadeler, belediye başkanlığı makamında bulunan kişinin ne kadar hukuktan habersiz ve ne kadar işbirliği ve koordinasyondan uzak ve kendi şahsi politik hesaplarını ne denli umum menfaatlerin önüne koyduğunun çok iyi bir ifadesidir. Vali Yusuf Yavaşcan, yönetimindeki birimler köylerde 1400 kilometre asfalt yol yapmıştır, bin 200 köy şebekeli suya kavuşturulmuştur. Bağımsız olarak yeniden belediye başkanı seçilen kişi, kendi kafasına göre sayın valinin ve valiliğin görev ve yetki alanlarını tarif etmektedir. Valilerin hukuki durumu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve diğer yasalarla belediye başkanlarının görev ve yetkileri belediye kanununda düzenlenmiştir. Sayın Vali, ilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve hükümet adına birlik ve bütünlüğü temsil etmektedir'' diye konuştu.



Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projelerden söz eden Akdemir, belediye başkanı Fakıbaba'nın gerek seçim çalışmaları ve gerekse seçim sonrasında Vali Yusuf Yavaşcan üzerinden yalan ve iftiradan ibaret söylem ve demeçlerin kamuoyunu rahatsız ettiğini savundu. Seçim çalışmaları esnasında bağımsız belediye başkan adayı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kamuoyunu ve topluluğu provokasyona davet eden kışkırtmaların esefle takip edildiğini anlatan Akdemir, ``Şanlıurfa'nın çatışmaya, tartışmaya, ayrımcılığa, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine ihtiyacı yoktur'' dedi.







