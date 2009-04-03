T24 LogoT24 Logo
Politika

Valilik ile Fakıbaba polemiği sürüyor

Şanlıurfa Belediye Başkanı Fakıbaba'nın bir televizyonda "Vali gitsin, köy yolları ile uğraşsın" açıklamasına Valilikten sert tepki geldi.

03 Nisan 2009 03:00

Yerel seçimlere AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız olarak giren ve yeniden kazanan Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan arasındaki polemik devam ediyor. Başkan Fakıbaba'nın önceki gün bir televizyon kanalında ``Vali gitsin, köy yolları ile uğraşsın'' açıklamasına Şanlıurfa Valiliği'nden sert tepki geldi.

Bugün Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Vali Yardımcısı Abdülmutallip Akdemir, Belediye Başkanı Fakıbaba'nın televizyonlarda yer alan ``Vali gitsin köy yolları ile uğraşsın'' ifadesinin belediye başkanlığı makamıyla bağdaşmadığını söyledi. Akdemir, ``Bu ifadeler, belediye başkanlığı makamında bulunan kişinin ne kadar hukuktan habersiz ve ne kadar işbirliği ve koordinasyondan uzak ve kendi şahsi politik hesaplarını ne denli umum menfaatlerin önüne koyduğunun çok iyi bir ifadesidir. Vali Yusuf Yavaşcan, yönetimindeki birimler köylerde 1400 kilometre asfalt yol yapmıştır, bin 200 köy şebekeli suya kavuşturulmuştur. Bağımsız olarak yeniden belediye başkanı seçilen kişi, kendi kafasına göre sayın valinin ve valiliğin görev ve yetki alanlarını tarif etmektedir. Valilerin hukuki durumu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve diğer yasalarla belediye başkanlarının görev ve yetkileri belediye kanununda düzenlenmiştir. Sayın Vali, ilde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve hükümet adına birlik ve bütünlüğü temsil etmektedir'' diye konuştu.

Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projelerden söz eden Akdemir, belediye başkanı Fakıbaba'nın gerek seçim çalışmaları ve gerekse seçim sonrasında Vali Yusuf Yavaşcan üzerinden yalan ve iftiradan ibaret söylem ve demeçlerin kamuoyunu rahatsız ettiğini savundu. Seçim çalışmaları esnasında bağımsız belediye başkan adayı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kamuoyunu ve topluluğu provokasyona davet eden kışkırtmaların esefle takip edildiğini anlatan Akdemir, ``Şanlıurfa'nın çatışmaya, tartışmaya, ayrımcılığa, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine ihtiyacı yoktur'' dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24