Valilik, festivali iptal etti, gerekçe: Kişilerin can ve mal güvenliği

Adana Valiliği, 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçe göstererek 8- 9 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali'ni iptal etti.

2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı'nda sosyal medya üzerinden haberleşen Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip, eğlendiği Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği'nce iptal edildi. Bu yıl 8 Aralık'a 9 Aralık'a bağlayan gece yapılması planlanan etkinlikle ilgili valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

2010 yılından bu yana gerçekleştiriliyor

2010 yılından bu yana 'Adana'da Buluşalım', 'Dünya Rakı Günü' ve 'Rakı Festivali' adıyla sosyal medyada örgütlenerek kentte bulaşanların sayısı son yıllarda 20 binlere dayandı.

2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı. (DHA)