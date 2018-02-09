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Kültür-Sanat

Valilik, 30 yıldır oynanan 'Artiz Mektebi' için izin şartı koydu

"Bu uygulama 12 Eylül'den bu yana ilk kez yineleniyor"

09 Şubat 2018 18:44

Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun Eskişehir'de sergileyeceği "Artiz Mektebi" için Valilik izin şartı koydu. Tiyatronun "Artiz Mektebi" isimli oyunu 30 yıldır sahneleniyor. Konuyla ilgili Müjdat gezen Tiyatrosu Avukatı Celal Ülgen, "Müjdat Gezen bu uygulamanın 12 Eylül’den bu yana ilk kez yinelendiğini belirtmek gereğini duymuştur" ifadesini kullandı.

Odatv'ye konuşan Müjdat Gezen Tiyatrosu Avukatı Celal Ülgen, "Müvekkilimiz Müjdat Gezen salt Eskişehir tiyatro severlere verdiği sözü tutmak açısından bu izni almak için bir başvuru yapacaktır. Ancak Müjdat Gezen bu uygulamanın 12 Eylül’den bu yana ilk kez yinelendiğini belirtmek gereğini duymuştur" dedi.

Valiliğin talebine ilişkin yazıyı da paylaşan Ülgen şunları söyledi:

"Müjdat Gezen Tiyatrosu Müjdat Gezen Sanat Merkezine bağlı bir Tiyatro kuruluşudur. Mart 2018 ayı için “Artiz Mektebi” oyunu için Eskişehir turnesine hazırlanırken Eskişehir Büyük şehir Belediye başkanlığından Eskişehir Valiliğinin 23 Ekim 2017 gün ve 2194 sayılı yazısı kendilerine tebliğ edilerek oyun ile ilgili Eskişehir Valiliğinden izin alınması istenmiştir. 'Artiz Mektebi' yaklaşık 30 yıldır oynanan bir oyundur.

Olağanüstü hal kapsamında da olsa Ülkemizde bir tiyatro oyunu için izin gereksinimi dogması oldukça üzüntü verici ve kültür ve sanat için aşağılayıcı bir durumdur.

Müvekkilimiz Müjdat Gezen salt Eskişehir tiyatro severlere verdiği sözü tutmak açısından bu izni almak için bir başvuru yapacaktır.

Ancak Müjdat Gezen bu uygulamanın 12 Eylül’den bu yana ilk kez yinelendiğini belirtmek gereğini duymuştur.

Özgürlükleri genişleteceğini söyleyerek iktidara gelenler ne yazık ki özgürlükleri yok etmeyi kendi iktidarlarının sürmesi açısından gerekli saymaktadırlar.

Kültür ve Sanatın izne bağlanmasını içselleştirmek mümkün değildir.

Üstelik bu yasaklamanın OHAL ilanı için ortaya çıkan gerekçe ile de ilgisi yoktur.

Daha çok özgürlük ve daha çok ekin ve kültür kurtuluş reçetelerimizden biridir."

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