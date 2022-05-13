Valiliğin yasak kararına rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde festival düzenlendi

Eskişehir Valiliği’nin hafta başında aldığı 15 günlük etkinlik yasağına rağmen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) kampüsünde Kültür Festivali düzenlendi. Aynı tarih içerisine denk gelen iki festivalden Anadolu Fest’in yasak kapsamına girmesi Kültür Festivalinin ise düzenlenmesi tepki çekti.

Eskişehir'de yapılacak olan Anadolu Fest'in yasaklanması ve gelen tepkiler üzerine haziran ayına ertelenmesinin ardından bugün Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Kültür Festivali yapılması dikkat çekti.

ESTÜ tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamada festivale dair şu bilgiler verildi:

"Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Kampüs Geliştirme Ofisi tarafından ESTÜ Kültür Festivali düzenlendiği belirtildi. 10 Mayıs 2022 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu önünde düzenlenen festivale, Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk, Kampüs Geliştirme Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Türkan Nihan Sabırlı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ertuğrul Baki, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cengiz Kaçal ile öğretim üyeleri, üniversite mensupları ve öğrenciler katıldı. Üniversitedeki Rusya, Nijerya, Ürdün, İran, Endonezya, İspanya, Ukrayna, Filistin ve Yemen’den uluslararası öğrencilerin kültürlerinin ve Türk kültürünün tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, dünya mutfaklarını, danslarını, sokak oyunlarını ve müziklerini deneyimleme fırsatı buldu."

ANADOLU FEST ERTELENDİ

Öte yandan Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararda; 19 Mayıs kutlamaları ve siyasi parti çalışmaları hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival gibi etkinliklerin 9-24 Mayıs arasında 15 gün süre ile yasaklandığı bildirilmişti.

Binlerce bileti satılan Anadolu Fest’in 9-12 Haziran arasında yapılması planlanıyor.