Valiliğin ihalesi AKP Gençlik Kolları Başkanı’nın ailesine ait şirkete verildi

AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na 2017 yılında getirilen Abdullah Korkmaz, görevini geçen hafta avukat Mesut Bozatlı’ya devretti. Korkmaz’ın aile şirketi ODOKEM’in başkanlık yaptığı dönemde aldığı ihaleler tepki çekmişti. Gaziantep Valiliği ve Şahinbey Belediyesi’nden daha önce toplamı 21 milyon lirayı bulan 3 ihale alan şirketin, Korkmaz’ın başkan olduğu dönemde tartışma yaratacak bir ihaleye daha imza attığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Gaziantep Valiliği 1 Haziran 2020 tarihinde Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 260 yataklı öğretmen evi yapım işi ihalesi yaptı. İhaleyi 52 milyon 90 bin lira bedelle Azizoğlu Uluslararası Nakliyat şirketi ile Korkmaz’ın aile şirketi ODOKEM İnşaat iş ortaklığıyla kazandı. 5 Ocak’ta valilik ile şirketler arasında sözleşme imzalandı. 14 Ocak 2021’de başlayan iş, 2 Şubat 2023’te sona erecek.

Ancak Korkmaz’ın, geçen yıl girdiği ihalenin sonucu açıklanmadan şirketteki payını 22 yaşındaki kardeşi Osman Korkmaz’a devretmesi dikkati çekti. Konuya ilişkin konuşan CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, “Her zaman söylüyoruz, biz kimsenin ihale almasına karşı değiliz. Biz hem AKP’de siyaset yapıp hem de ihale peşinde koşulmasına karşıyız. Söz konusu ihalede 81 kişinin doküman alıp 50 kişinin teklif vermesini ve 30 teklifin elenmesini kalan 20 teklifin de en uygununun ‘AKP Gençlik Kolları Başkanı’nın ve ailesinin firması olması konusunda Gaziantep Valiliği’nden kamuoyunu aydınlatıcı açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.