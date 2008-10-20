Valiliğin en başarılı personeli vali!

Erzurum Valiliği makam odası girişindeki bir süre öncesine kadar başarılı personelin fotoğraflarının asıldığı ‘onur köşesi’, Vali Sami Bulut’un fotoğraflarına ayrıldı.



Valilikte çalışmalarıyla öne çıkan başarılı personelin fotoğraflarının asıldığı ‘onur köşesi’ne Vali Sami Bulut’un gezi fotoğraflarının asılması dikkat çekti. Vali Bulut’un Erzurum’da görev yapmaya başladıktan sonra ilçelere yaptığı gezilerde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı ‘onur köşesi’, spot ışıklarla da aydınlatıldı.



Panoya asılan 12 kare fotoğrafta bir açılışta konuşma yaparken, ağaç dikerken ve açılış kurdelesi keserken görülen Vali Bulut’un vatandaşlarla sohbeti, Oltu ilçesindeki Oltu taşı üretim tesisi ziyareti ve bazı daire müdürleriyle birlikte olan fotoğrafları yer alıyor.



