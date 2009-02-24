Valiliğe yardım hücumu

Van Valiliği’nin dar gelirli ailelere yardım yapılacağı söylentisi, vatandaşların Vilayet binasını doldurmasına yol açtı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından dar gelirli ailelere yardım yapılacağı söylentisi üzerine, birçok kişi valilik bahçesinde toplandı.



Öğlen mesaisinin başlamasının ardından SYDV bürosuna girmek isteyen vatandaşlar, Valilik çalışanlarınca sıraya sokuldu.



Valilik binası önüne gelen Vali Yardımcısı Halil Berk, dar gelirli vatandaşlara dağıtılmak üzere Başbakanlık SYDV Başkanlığı’nca 1 milyon lira gönderildiğini söyledi. Berk, "Para elimize yeni ulaştığı için şimdi dağıtamıyoruz. Pazartesi gününe kadar vakfa kayıtlı dar gelirli vatandaşlar adına fiş bastırıp, muhtarlar aracılığıyla ilimizdeki 23 bin 500 dar gelirli aileye dağıtacağız" dedi.



Vali Yardımcısı Berk'in kalabalık arasından ayrılmasından sonra durumu vatandaşlara anlatmaya çalışan bazı muhtarlara, kalabalık tepki gösterdi. Tepkili vatandaşlar, çevik kuvvet ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sakinleştirildi.



Valilik binasına girmek isteyen vatandaşlar, giriş kapısında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı.



Bu arada, Van Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü İnan ile bazı muhtarlar da Vali Yardımcısı Halil Berk ile makamında görüştü.



Yaklaşık yarım saat süren görüşmeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı İnan, yardım fişlerinin bundan sonra muhtarlar aracılığıyla dar gelirli vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.



Van'da yakacak ve gıda yardımı dışında herhangi bir yardım yapılmadığını ifade eden İnan, ildeki tüm dar gelirlilerin bu yardımdan yararlanacağını söyledi.

