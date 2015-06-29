T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valiliğe göre polis, Onur Yürüyüşü'ne 'orantılı' müdahale etmiş!

İstanbul Valiliği, LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne yönelik polisin sert müdahalesi hakkında açıklama yaptı

29 Haziran 2015 09:47

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, yürüyüş için izin alınmadığı ve provokasyona açık olduğu vurguları yapıldı.

İstanbul Valiliği, dün İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan ancak polis müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı 'LGBT Onur Yürüyüşü' ile ilgili açıklama yazılı yaptı. 

Herhangi bir müracaatın yapılmadığı belirtilen açıklamada, "Provokasyona açık olması nedeniyle, toplanan gruplar ikaz edilmiş fakat eyleme devam edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından kanunların verdiği yetki dahilinde orantılılık ilkesine özen göstermek süetiyle müdahalede bulunularak dağıtılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Sosyal medya ve basın organlarından edinilen bilgilere göre 28 Haziran 2015 Pazar günü LGBT Onur Yürüyüşü adı altında bazı grupların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş ve eylem yapacakları, ayrıca bazı grupların da buna tepki gösterebileceklerine dair duyumlar alınması üzerine, anılan bölgelerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Yapılacak yürüyüş ile ilgili olarak; Valiliğimize herhangi bir müracaat veya bildirimin olmaması ve provokasyona açık olması nedeniyle, toplanan gruplar ikaz edilmiş fakat eyleme devam edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından kanunların verdiği yetki dahilinde orantılılık ilkesine özen göstermek suretiyle müdahalede bulunularak dağıtılmıştır.

Eylem yapan grupların dağıtılması sonucu Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda hayat olağan akışına dönmüş, olaylar neticesinde sağlık kurumlarımıza sevki gerektiren herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir."

ETİKETLER

istanbulvalilikpolisorantılıtomamüdahaleaçıklamalgbtionur yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24