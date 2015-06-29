Valiliğe göre polis, Onur Yürüyüşü'ne 'orantılı' müdahale etmiş!

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, yürüyüş için izin alınmadığı ve provokasyona açık olduğu vurguları yapıldı.

İstanbul Valiliği, dün İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan ancak polis müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı 'LGBT Onur Yürüyüşü' ile ilgili açıklama yazılı yaptı.



Herhangi bir müracaatın yapılmadığı belirtilen açıklamada, "Provokasyona açık olması nedeniyle, toplanan gruplar ikaz edilmiş fakat eyleme devam edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından kanunların verdiği yetki dahilinde orantılılık ilkesine özen göstermek süetiyle müdahalede bulunularak dağıtılmıştır" denildi.



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Sosyal medya ve basın organlarından edinilen bilgilere göre 28 Haziran 2015 Pazar günü LGBT Onur Yürüyüşü adı altında bazı grupların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş ve eylem yapacakları, ayrıca bazı grupların da buna tepki gösterebileceklerine dair duyumlar alınması üzerine, anılan bölgelerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.



Yapılacak yürüyüş ile ilgili olarak; Valiliğimize herhangi bir müracaat veya bildirimin olmaması ve provokasyona açık olması nedeniyle, toplanan gruplar ikaz edilmiş fakat eyleme devam edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından kanunların verdiği yetki dahilinde orantılılık ilkesine özen göstermek suretiyle müdahalede bulunularak dağıtılmıştır.



Eylem yapan grupların dağıtılması sonucu Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda hayat olağan akışına dönmüş, olaylar neticesinde sağlık kurumlarımıza sevki gerektiren herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir."