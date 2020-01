-Valilere "makam odanıza kapanmayın" uyarısı ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben açık söylüyorum, makam odalarına kapanan, sabah 9, akşam 6 makam odalarından çıkmayan idareci istemiyorum. Ona da iyi bakmıyorum. Evinden işine, işinden evine makam aracının arkasında sadece korumasının ensesini seyreden vali istemiyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Marriot Otel'de düzenlenen İdareciler Günü kutlama ve ödül törenine katıldı. Her bir valinin, idarecinin, halkın içinde, halkla birlikte, halkla gönül bağı kurmuş bir şekilde kararlılıkla yoluna devam edeceğini ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Ne diyorum biliyor musunuz? Ben diyorum ki, vali arkadaşım, sevgili kardeşim al yanına hanımını, zaman zaman git evlere sürpriz ziyaretler yap. Ama hep böyle kaymak takımından olanlara gitme'' dedi. İdarecilerin, fakir fukara, garip gurebayı bulup onların yanına gitmesini isteyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Onun valiyi görmesi ne demek biliyor musun? Adeta yeniden doğması demektir. Hele hele hanımefendi ile birlikte bu ziyareti yaptığınız zaman öz güveni artacaktır. Aynı şekilde kaymakam kardeşim, al hanımefendiyi yanına çık az önce tebdili kıyafet yapan genç kaymakam kardeşim var ya onun gibi... Haber vermeden elinde bir paket, git fakir fukaranın, sosyal dayanışma fonumuz her şeyimiz var git kapısını çal onu sevindir. O seni gördüğünde bir başka olacak. Bunu bu fakir kardeşiniz yaptı. Semeresini aldı. Güzel oluyor, hoş oluyor. İnanın zevk alacaksınız, içinizde yapanlar var zaten, ama bunları yayalım, genişletelim, kucaklayalım. Kucakladığınız sürece kucaklanacaksınız, bunu böyle bilin. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya, Sinop'tan Antalya'ya kadar her ilde, ilçede, belde ve köylerde, devletin şefkati, sıcaklığı, kucaklayıcı, gözetici tavrı hakim kılınacak.'' Başbakan Erdoğan, ''Ve ben açık söylüyorum, makam odalarına kapanan, sabah 9, akşam 6 makam odalarından çıkmayan idareci istemiyorum. Ona da iyi bakmıyorum. Evinden işine, işinden evine makam aracının arkasında sadece korumasının ensesini seyreden vali istemiyorum'' diye konuştu.