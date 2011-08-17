-Valiler kararnamesi yayımlandı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Valiler Kararnamesi ile Adana, Artvin, Denizli, Gaziantep, Gümüşhane, Şanlıurfa ve Yalova valileri merkeze alındı, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı. İçişleri Bakanlığı'nın yazısına istinaden Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adana Valisi İlhan Atış, Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan ve Yalova Valisi Osman Çapalı merkeze alındı. Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Kararnameye göre Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş Adana Valiliği'ne, İller İdaresi Genel Müdürü Abdil Celil Öz Amasya Valiliği'ne, Sancaktepe Kaymakamı Necmettin Kalkan Artvin Valiliği'ne, Bayburt Valisi Kerem Al Aydın Valiliği'ne, Başbakanlık Müşaviri Hasan İpek Bayburt Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Vahdettin Özcan Çankırı Valiliği'ne, Erzincan Valisi Abdülkadir Demir Denizli Valiliği'ne, Bursa Vali Yardımcısı Selman Yenigün Erzincan Valiliği'ne, Merkez Valisi Kadir Koçdemir Eskişehir Valiliği'ne, Zonguldak Valisi Erdal Ata Gaziantep Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yusuf Mayda Gümüşhane Valiliği'ne, Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz Manisa Valiliği'ne, Manisa Valisi Celaleddin Güvenç Şanlıurfa Valiliği'ne, eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek Yalova Valiliğine, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Erol Ayyıldız Zonguldak Valiliği'ne getirildi.