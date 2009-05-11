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Sağlık

Valiler domuz gribi için Ankara'ya çağrıldı

Sağlık Bakanlığı domuz gribi ile ilgili önlemleri görüşmek üzere 81 ilin valisini Ankara'ya çağırdı.

11 Mayıs 2009 03:00

Sağlık Bakanlığı domuz gribi ile ilgili önlemleri görüşmek üzere 81 ilin valisini Ankara'ya çağırdı.

Dünyada domuz gribi ile ilgili vaka sayısı her geçen gün artıyor. Avrupa’da domuz gribi vakaları görülmeye başlandı.

Türkiye'de henüz domuz gribi vakası görülmemekle birlikte son olarak bir kaç gün önce iki İngiliz turistten şüphelenilmişti. Fakat alınan numuneler temiz çıktı.

Şüpheli sayılarının her geçen artması Sağlık Bakanlığı'nı en üst düzey önlemler almaya itti. Bu kapsamda 81 ilin valisi de Ankara’ya çağırıldı.

Yarın Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu konuyla ilgili toplantı yapılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı, Müsteşar yardımcısı ve diğer genel müdürler katılacak ve 81 ilin valisine bu konuda bilgi verilecek.

Öncelikle domuz gribine ilişkin hassasiyetin yerel düzeye de taşınması bu amaçlanıyor. Bu amaçla süreç anlatılacak. Hastalığın izlediği seyir, hastalığın gelişme ortamı ve olası bir durumda ne tür önlemler alınması gerektiği anlatılacak.

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