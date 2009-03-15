Vali'den yoksul ailelere yardım mektubu

Tunceli’de yerel seçim öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ‘seçim yatırımı’ olarak nitelenen yapılan beyaz eşya yardımının yankıları sürerken, Diyarbakır’da da Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun imzasını taşıyan matbu bir mektup mahalle muhtarlıkları aracılığıyla yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara gönderildi.



Vali Mutlu'nun yerel seçim öncesi birçok aileye gönderdiği ’mektupta’ yoksul ailelere 1200 lira para ile beyaz eşya yardımı yapılacağı sözü verildi.



Yaklaşan yerel seçimler öncesi Tunceli’de Valiliğin beyaz eşya ve mobilya dağıtımından sonra, bu kez Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Sayı numarası ve tarih bulunmayan, ancak Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun imzasını taşıyan valiliğin antetli kağıdına yazılan mektuplar, kentin yoksul ve yardıma muhtaç merkez ilçesi olarak bilinen Bağlar’daki mahalle muhtarlarına gönderildi. Zarflanan binlerce mektup ile ilgili postacılar mahalle muhtarlarıyla görüşerek mektupların yoksul ailelere ulaştırılması konusunda yardım istedi.



Sayı ve tarih numarası bulunmayan ve ‘Değerli vatandaşım’ cümlesiyle başlayan mektupta şöyle denildi:

“Başbakanlık SYD Genel Müdürlüğü’nce ‘Sizin önceliğiniz, bizim önceliğimizdir’ projesi kapsamında verilen yardımları yoksul vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla, ailelerimizin sosyal- ekonomik durumunun tespiti yönünde yapılan çalışmalar sonucu, pek çok ailelerimize bin 200 TL nakdi yardım ve beyaz eşya yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yardımların dağıtılmasıyla birlikte, Ocak ayından itibaren Valiliğimizden yardım almayan vatandaşlarımızın dilekçeyle yoğun müracaatları olmuştur. Sizin de bu amaçla valiliğimize dilekçeyle yardım talebinde bulunduğunuz görülmüştür. Bu münasebetle valiliğimizce en kısa zamanda yeni bir çalışma daha başlatılacak ve aileniz mutlaka ziyaret edilecek, tarafınıza yardım yapılacaktır. Devletimizin muhtaç durumdaki ailelerimize yardımcı olma yönündeki çabalarına gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür eder, ailenizin tüm fertlerine mutluluk ve huzur dolu günler dilerim. Saygı ve sevgilerimle. Hüseyin Avni Mutlu Diyarbakır Valisi.”



Mektupta, Valiliğe dilekçe ile müracaatta bulunulduğu belirtilirken, mektubun ise matbu evrak niteliğinde olup, muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen yoksul vatandaşlara gönderildiği, dilekçeyle müracaatın söz konusu olmadığı belirtildi.

