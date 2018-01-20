Validen 'Teneke çelenk yerine çiçek kullanın' çağrısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'de kış mevsiminde, bahar havasında birbirinden renkli ve güzel çiçek üretiminin devam ettiği Antalya\'da, Vali Münir Karaloğlu, cenaze, düğün gibi etkinliklerde metal çelenk gönderen belediye, vakıf ve derneklere, \"Teneke çelenk yerine, çiçek kullanın\" çağrısında bulundu.

Türkiye\'nin turizm ve örtüaltı tarım sektöründeki en önemli ili konumundaki Antalya\'da çok bilinmeyen kesme çiçek sektörüne dikkat çekmek amacıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çiçek mezatına katıldı, hem de kesme çiçek üretim seralarını gezdi. Çiçek mezatına, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, sektör temsilcileri ve çiçekçiler katıldı.

Türkiye\'nin dört tarafından gelen çiçekçilere ürün satışı yapılan mezatta, Vali Karaloğlu da iki demet gül satın aldı. Gül, gerbera, papatya, lisyantus, lale ile çok sayıda çiçek türü ve yeşillik olarak adlandırılan bitkilerin satışı sırasında çiçekçiler, Vali Karaloğlu\'ndan hastanelerdeki çiçek yasağının kaldırılması konusunda destek istedi. Çiçekçiler ayrıca belediye, vakıf ve derneklerin metal çelenk kullanımı ve bağış yönündeki kampanyalarına karşı da destek istedi.

100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs bitkileri sektöründe Türkiye\'nin 100 milyon dolarlık bir ihracat potansiyeli olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bunun yüzde 60-65\'inin Antalya\'dan sağlandığını söyledi. Antalya\'nın turizmin yanında tarımsal faaliyetleriyle de öne çıkan bir il olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Fakat tarımsal faaliyetlerde bizim serada ürettiğimiz sebzemiz bilinir, Alanya-Gazipaşa\'nın muzu, avokadosu bilinir, Finike\'nin portakalı bilinir ama çiçeğimiz çok fazla bilinmez. Türkiye\'de üretilen kesme çiçeğin yüzde 85\'i Antalya ve çevresinde üretiliyor. Çok önemli bir sektör ve tarımsal faaliyet. Antalya\'da en kolay büyütebileceğimiz tarımsal faaliyetin kesme çiçeklik olduğunu görüyoruz.\"

TENEKE ÇELENK YERİNE ÇİÇEK

Sektörün istekleri ile ilgili konuşan Vali Karaloğlu, çözüm noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Hastanelere çiçek alım yasağıyla ilgili Sağlık Bakanlığı\'nın hijyen bakımından yasaklayıcı bir hükmü yoksa çözülebileceğini anlatan Münir Karaloğlu, şöyle konuştu:

\"Onun ötesinde çiçeği, çiçek kullanımını teşvik edici faaliyetlerde yapmamız lazım. Çiçek kentinde arkadaşlar diyor ki haklı olarak, \'Cenazelere gidiyoruz tenekeden çelenkler olmasın, çiçek kentinde çiçek gibi çelenklerimiz olsun\'. Bu gerçekten önemli, kentin ürettiğine sahip çıkması açısından da önemli. En azından Antalya buna örnek olabilir. Belki vakıf ve derneklerimiz teneke çelenkten vazgeçip, kentin ürettiğini tüketme noktasında da yardımcı olabilir. Belediyelerimiz katkı sağlar, aşıklar biraz fazla çiçek tüketirse daha çok çiçek satarız. Çiftçimizi de kutluyoruz, emek yoğun bir sektör. Bu sektörde 300 bine yakın insanının emeğinin olduğu söyleniyor.\"

SERADA ÇİÇEK TOPLADI

Katıldığı mezatta 100 TL\'ye iki demet gül satın alan Vali Münir Karaloğlu, daha sonra bir çiftçiye ait gerbera serasını gezdi. Rengarenk gerberalar arasında üreticiyle de sohbet eden Karaloğlu, serada gerberada topladı.



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