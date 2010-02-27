Vali'den TEKEL işçilerine umut veren açıklama

T24 -

TEKEL işçilerine oturarak destek!

Ankara Valisi Önal, özel bir anaokulunun açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.TEKEL işçilerinin eylemi ile ilgili bir soru üzerine Önal, işçilerin haklı olduklarını varsaydıkları konuda düşüncelerini yeteri kadar kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.Önal, ''Herşeyin sonu olduğu gibi bu eylemin de sonu olacak. Ben yine her zaman olduğu gibi bu konuda sağduyunun hakim olacağına inanıyorum. Sanıyorum bir iki gün içinde hepimizi memnun edecek gelişmeler olacak'' diye konuştu.''İşçilerin eyleme devam etmesi durumunda zor kullanacak mısınız?'' sorusunu da Önal, ''Şartlara göre. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil'' şeklinde yanıtladı.TEKEL işçilerine destek amacıyla işçi ve memur sendikaları konfederasyonları tarafından Türkiye çapında iki saatlik oturma eylemi düzenlendi.Eylemi öncesi kitlesel basın açıklaması yapıldı. Türk-İş Genel Merkezi önünde Ankara'daki çeşitli sendikaların üyelerinin de katıldığı basın açıklaması, KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek tarafından okundu. Şimşek, bugün ''siyasi iktidarın Tekel direnişine yönelik gözdağı ve tehditlerine karşı'' Tekel işçileriyle birlikte olmak için oturma eylemi düzenlediklerini belirtti.Emekçilerin 4/C ve 4/B'yi istemediklerini ifade eden Şimşek, 4/C, 4/B ve taşeronluk sisteminin hükümet için çok önemli olduğunu ileri sürdü. ''Çünkü bu siyasi iktidar emirlerini halkın iradesinden değil, küresel sermayenin küresel kurumlarından almaktadır'' diyen Şimşek, bu nedenle hükümetin özelleştirmeden vazgeçmediğini iddia etti.Şimşek, KESK, DİSK, Kamu-Sen ve Türk-İş konfederasyonlarının daha önce aldıkları karar gereği, İstanbul, Taksim ile İzmir, Konak başta olmak üzere tüm illerde 4 konfederasyona bağlı sendikalıların iki saatlik oturma eylemi düzenlediklerini belirtti. Bu oturma eyleminin ardından kamu emekçileri olarak üç gün boyunca TEKEL işçilerinin çadırlarında olacaklarını dile getiren Şimşek, ''Burada nöbet tutacağız. Eğer bir saldırı olursa bu çadırların içinde KESK de olacaktır'' dedi.Avukat Eşber Yağmurdereli de TEKEL işçilerinin Türkiye'de unutulan emeği yeniden tarih sahnesine getirdiklerini ifade ederek, ''Bu ülkenin aydınları ve yazarları, mücadeleniz ile yeniden cesaret kazandı'' dedi.Oyuncu Menderes Samancılar ise ''Siz bu ülkenin kaderini, tarihini değiştiriyorsunuz. Yeni bir tarih yazıyorsunuz. Biz de sizin yazdığınız bu tarih sayfasında yerimizi almak istiyoruz. Çadırınız mübarek, yolunuz açık olsun'' diye konuştu.Basın açıklamasının ardından iki saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi.