-VALİDEN ''TEBDİLİ KIYAFET'' DENETİM ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Yaklaşık 3 ay önce Ankara Valiliğine atanan Alaaddin Yüksel, hafta sonları takım elbise ve kravattan sıyrılıp, başına taktığı bir şapkayla halkın arasına karışıyor. Vali Yüksel, yaptığı açıklamada, Ayaş, Beypazarı, Haymana, Keçiören ve Nallıhan ilçelerinde halkın arasına karıştığını ve ''tebdili kıyafet'' dolaştığını anlattı. Bugüne kadar görev yaptığı tüm illerde benzer şekilde halkla bir araya geldiğini ve sorunlarını dinlediğini dile getiren Yüksel, ''Çok da doğru yapıyorum, ön tespitler yapıyorum'' dedi. Alaaddin Yüksel, Ankara'daki ilk ''tebdili kıyafet'' gezisine yanına koruma almadan, tek başına çıktığını ifade ederek, ''Belki resmi gitsem vatandaş bir çok şeyi bana söylemiyor, ben kamu görevlilerinin çalışmalarını onlardan dinliyorum. Kaymakam ne yapıyor, kamu görevlileri ne yapıyor onları soruyorum. Örneğin karayolları ekiplerinin nasıl çalıştığını onlara sordum. Her konuda da doğru söylüyorlar bana'' diye konuştu. -TARLADA ÇALIŞAN KÖYLÜ TANIDI Şu ana kadar 5 ilçeyi sade bir vatandaş görünümüyle ziyaret ettiğini dile getiren Vali Yüksel, ''Hiç kimse de beni tanımadı. Ayaş'ın girişindeki bir tarlada sohbet ederken bir köylü şüphelendi. 'Boluluyum falan' dedim, ama inanmadı. Sonra bana 'Ben sizi tanıyorum gazetelerden, televizyonlardan'' dedi. Kucaklaştık onunla'' dedi. Yüksel, ''tebdili kıyafet'' olarak halkın arasında olmaya devam edeceğini belirterek, kamu çalışanlarını da benzer şekilde denetleyeceği mesajını verdi. -TAPU GÖREVLİLERİ RÜŞVET İSTEMİŞTİ 2007 yılında görev yaptığı Antalya'da Tapu Müdürlüğü'ne ''tebdili kıyafet'' giden Vali Alaaddin Yüksel, yaptıracağı işlem karşılığında kendisinden istenen rüşveti vererek ''Bu para niye alınıyor?'' diye sormuştu. Yüksel'i tanımayan tapu dairesi memurları da ''Burada parasız iş yapılmaz. Paralar havuzda toplanır, herkese dağıtılır'' karşılığını vermişti. Bunun üzerine Yüksel'in talimatıyla harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk olarak validen rüşvet alan 3 memurun görev yerleri değiştirerek, müdürlük binasını yakın takibe almıştı. Polis tarafından binaya yerleştirilen gizli kameralar, 6 ay boyunca rüşvetin her anını saniye saniye görüntülemiş ve düzenlenen ''Parsel'' adlı operasyonda, aralarında 3 tapu müdürü, 19 memur ile iş takipçiliği yapan toplam 56 kişi gözaltına alınmıştı.