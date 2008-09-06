Validen okullar için güvence

İstanbul Valisi Muammer Güler, “İstanbul’da depremsellik açısından yıkılma tehlikesi olan tek bir okul yoktur. İstanbul’da güçlendirilmesi gereken hiçbir okul bırakılmamıştır. İstanbul’daki okullar evlerden daha sağlamdır. Okullarımız yıkılırken görürseniz bilin ki bu depremsellik yüzünden değil, ya sınıflarımız dar olduğu için ya da arsa yüzündendir” dedi.



Vali Güler, 8 Eylül’de 2008 - 2009 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 184 bin 885’i yeni kayıt olmak üzere 2872 okulda 2 milyon 320 bin öğrencinin ders başı yapacağı bildirildi. Pazartesi günü 924 okul önü, 187 anacadde ve bulvarda 3107 polis ve bine yakın zabıtanın görev yapacağını söyleyen Güler, sıkıntı yaşanmaması için İstanbullulardan “Geçiş önceliği servislere verilsin” isteğinde bulundu.



Güler, 1999 depreminden sonra bütün okulların depremsellik etütlerinin yapıldığını, bunların 176’sının yeniden inşa edildiğini, 331 okulda güçlendirme yapıldığını belirtti. 170 okulun güçlendirme çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Güler, İstanbul’da depremsellik açısından yıkılma tehlikesi olan okul bulunmadığını kaydetti.



Kara tahtaya veda



Kara tahta devrinin sona erdiğini söyleyen Güler, “Artık okullarımızda kara tahta kullanılmayacak. Öğrenciler tebeşir tozu yutmaktan kurtulacak. Silinebilir cam kullanacağız. Öğrenciler kalemle cam üzerine yazacak” dedi.







