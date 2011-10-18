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Politika

Vali'den okul müdürüne fırça!

Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, eğitimcilere yönelik düzenlenen seminerde kendini dinlemediğini ileri sürdüğü

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, eğitimcilere yönelik düzenlenen seminerde kendini dinlemediğini ileri sürdüğü okul müdürünü fırçaladı. 



Öğretmenler Akademisi Vakfı tarafından Kahramanmaraş’taki Kipaş Eğitim Kurumları’nda düzenlenen ’21’inci Yüzyılın Okulu ve Öğrenme’ konulu konferansa Vali Şükrü Kocatepe, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Kayhan Karlı, Hürriyet Gazetesi eğitim editörü Nuran Çakmakçı, okul müdürleri ve yöneticileri ile öğretmenler katıldı. Burada konuşma yapan Vali Kocatepe, gelişmelere uymanın herkesin görevi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ın geleceği kimlerin elinde diye sorsak vali, belediye başkanı gibi düşünebilirler ama öyle değil. Kahramanmaraş’ın geleceği okul müdürlerimizin elinde. Sizlerin sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. Sadece bu toplantılarda dilekte bulunmakla başarı gerçekleşmiyor. Lütfen öğretmenlerinizin derslere hazırlıklı gelip gelmediğini kontrol edin. Öğretmenlerinizi iyi takip edin. Çünkü her şeyin başı öğretmen."


’En son ne dedim tekrarlayın'

Bu sırada Vali Kocatepe, salonda bulunan iki okul müdürüne, "İkiniz beni dinliyorsunuz değil mi hocam? Ne dedim en son, ne söyledim? Lütfen tekrarlayın, hangi okulun müdürüsünüz?" diye çıkıştı. Kocatepe, Nurullah Cavlı adındaki okul müdürünün "Kavlaklı İlköğretim Okulu" yanıtını vermesi üzerine sinirlenerek şunları söyledi:

"Kavlaklı okulu bundan sonra gözümün önünde olacak. Okulunuzun başarısını ve başarısızlığını iyi denetleyeceğim, bilginiz olsun. Milli Eğitim Müdürünüz de bilir, okullarımıza gittiğimde okulun penceresinden sınıflara kadar eksiğine bakarım. Gittiğimiz okullarda neler yaptığımızı Milli Eğitim Müdürünüz size ifade etsin. Eğer öğrenciler başarılı olamıyorsa, ben sorduğumda ’Kaymakam olmak istiyor musunuz?’ deyince boynunu büküyorsa, ’İstiyorum ama’ diyerek boynunu büküyorsa, işte bundan sorumlu sizlersiniz. Bunu yatın kalkın düşünün. Eğer başarımız 60’lı sıralarda kalırsa bunun hesabını sizden sorarım."
 
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz de, 28 tesiste 6 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, sosyal yatırımlar anlamında da eğitim ve sağlığa büyük önem verdiklerinin vurguladı. Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Kayhan Karlı da, ’21’inci Yüzyılın Okulu ve Öğrenme’ konulu sunum yaptı.


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