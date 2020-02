Validen öğrencilere güneşli hava mesajı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, valilik logosunun kopyalanıp sosyal medyada, \'okullar tatil edildi\' yönündeki sahte mesaj ile bazı öğrencilerin \'okullar tatil edilsin\' talebine, sosyal medyadan güneşli hava fotoğraflarını \'An itibariyle Antalya\' etiketiyle paylaşarak yanıt verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, öğrencilerin yağmur nedeniyle okulların tatil edilmesi yönündeki talebi üzerine, güneşli hava fotoğraflarını \'An itibariyle Antalya\' etiketiyle paylaştı. Sosyal medya hesabında öğrencilere yanıt veren Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

\"Sevgili çocuklarımız; bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Son yıllarda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hava tahminleri konusunda son derece başarılı hizmetler üretiyor. Biz de kurumumuza güveniyor ve buna göre karar veriyoruz. Elbette ki, tahminlerin tutmadığı, olağanüstü hallerin yaşandığı durumlarda gerekli adımı atarız. Ancak her yağmurda okulları tatil edecek olursak, sizleri yarınlara nasıl hazırlayabiliriz. Bugün okulları tatil etmememizin sebebi, sizlerin geleceği içindir. Sizlerin güvenliği ve sağlığı bizler için çok ama çok önemli, ancak sizleri yarınlara en iyi şekilde hazırlamak da en öncelikli vazifemiz. Bundan asla şüpheniz olmasın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.\"



