Validen, kız peşindeki gençlere fırça

Rize'de sivil plakalı otomobille okul önlerini denetleyen Vali Kasım Esen, Kız Meslek Lisesi önünde bekleyen 3 genci yanına çağırarak, kız okullarının önünden uzak durmaları için uyardı. Vali gençleri, “Senin bacına iki adam böyle baksa yakışır mı?” diye azarladı.



Vali Esen, kız okullarının önlerinde gençlerin biriktiği ve rahatsızlık verdiği yönündeki şikâyetler üzerine dün dağılma saatlerinde sivil plakalı bir otomobille okul önlerini gezdi. Tophane Mahallesi’ndeki Kız Meslek Lisesi önüne giden Esen, bir süre otomobilden çevreyi izledi.



Önce okulun güvenlik görevlisini yanına çağırarak okulla ilişkisi olmayan gençlerin neden çevrede beklediğini soran Vali Esen, ardından okul önünde bekleyen 3 genci yanına çağırarak neden beklediklerini sordu. “Okul dağılmış abi” diye cevap veren gençlere çıkışan Vali Esen, “Babanızı çağırtırım, canınızı yakarım. Bu son ikâzımdır. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Senin bacına iki adam böyle baksa yakışık alır mı?” diye azanladı.



Korumasından gençlerin kimliklerini almasını isteyen Vali Esen, üzerlerinden kimlik çıkmaması üzerine de, polis ekibine talimat vererek ailelerine ulaşılmasını istedi. Vali Esen, daha sonra diğer okulları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.



