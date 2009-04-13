Vali'den 'karga' tepkisi

Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) düzenlenen, “Atatürk’e göre Cumhuriyet, Türk Dili ve Hukuk” konulu panele katılımın az olmasına tepki gösterdi.



Isparta Valiliği ile SDÜ Rektörlüğü'nün birlikte düzenlediği ve SDÜ Kültür Merkezi'nde yapılan panele katılan Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün önemini anlattı.



'Hak ettiği değeri

vermemek insafsızlık olur'



Öner, “İnanıyorum ki, Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, bugün biz Ortadoğu'nun, belli imajı olan, karanlıktan kurtulamayan, çağdışı tartışmalar içerisinde bocalayan bir ülke ve ulusu durumunda kalırdık” dedi. Atatürk'e hak ettiği değeri vermemenin insafsızlık olacağını belirten Öner, şunları söyledi:



'Jilet atan şarkıcı gelse

salon hıncahınç dolardı'



“Burada bir arabesk sanatçısı organizasyonu olsaydı, bu salon hıncahınç dolar ve kendisine jilet atanlardan geçilmezdi. Veya, şarkıcı adı altında ses ve nota bilgisinden yoksun süslü bir karga çıkmış olsaydı, salonda izdiham yaşanırdı. Özgürlük ve bağımsızlığımızı sağlayan Atatürk'e karşı vefasızlık edersek, mevkimiz, rütbemiz ne olursa olsun hepsi boş demektir. İlgisizlik, kayıtsızlık, gaflet ve delalet, hepsinin peş peşe düşünülmesi gerekir. Bugün burada, özgürce üniversitemizde okuyabiliyorsak, onun sayesindedir. Onun için, onu bir an bile unutmamalıyız.”





