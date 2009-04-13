T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vali'den 'karga' tepkisi

Isparta Valisi Öner, SDÜ’de düzenlenen Atatürk konulu panele katılımın az olmasına ilginç bir tepki gösterdi.

13 Nisan 2009 03:00

Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) düzenlenen, “Atatürk’e göre Cumhuriyet, Türk Dili ve Hukuk” konulu panele katılımın az olmasına tepki gösterdi.

Isparta Valiliği ile SDÜ Rektörlüğü'nün birlikte düzenlediği ve SDÜ Kültür Merkezi'nde yapılan panele katılan Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün önemini anlattı.

'Hak ettiği değeri
vermemek insafsızlık olur'

Öner, “İnanıyorum ki, Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, bugün biz Ortadoğu'nun, belli imajı olan, karanlıktan kurtulamayan, çağdışı tartışmalar içerisinde bocalayan bir ülke ve ulusu durumunda kalırdık” dedi. Atatürk'e hak ettiği değeri vermemenin insafsızlık olacağını belirten Öner, şunları söyledi:

'Jilet atan şarkıcı gelse
salon hıncahınç dolardı'

“Burada bir arabesk sanatçısı organizasyonu olsaydı, bu salon hıncahınç dolar ve kendisine jilet atanlardan geçilmezdi. Veya, şarkıcı adı altında ses ve nota bilgisinden yoksun süslü bir karga çıkmış olsaydı, salonda izdiham yaşanırdı. Özgürlük ve bağımsızlığımızı sağlayan Atatürk'e karşı vefasızlık edersek, mevkimiz, rütbemiz ne olursa olsun hepsi boş demektir. İlgisizlik, kayıtsızlık, gaflet ve delalet, hepsinin peş peşe düşünülmesi gerekir. Bugün burada, özgürce üniversitemizde okuyabiliyorsak, onun sayesindedir. Onun için, onu bir an bile unutmamalıyız.”


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24