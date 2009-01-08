Vali'den 'İnsaflı kaçak elektrik kullanın' çağrısı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kaçak elektrik kullananları ‘insaflı olmaya’ davet etti.



Vali Mutlu, kentte, ülke ekonomisine katkı sağlayan birçok sanayi şehrinden fazla elektrik enerjisi tüketildiğini, ancak bunun yüzde 64’ünün ’kaçak’ kullanıldığını söyledi.



Bunun da sık sık arızalara ve elektrik kesintilerine neden olduğunu belirten Vali Mutlu, özellikle kaçak kullanımın yoğun olduğu semtlere ’ek trafolar’ kurularak arızaların önüne geçileceğini kaydetti.



Mutlu, "70 trafo aldık. Kaçak elektriklerin yoğun kullanıldığı 15 mahalleye ek trafolar takılacak. Bunun yanında TEDAŞ’ın şu anda elektrik kesintileri için 6 santral operatörü bulunmakta, bunu da artırıyoruz. Kış mevsiminde TEDAŞ’ın gücünü özellikle aralık ayından bu yana artırdık. 50 kişilik yeni bir kadro da göreve başlayacak. Vatandaşa kesintisiz kaliteli elektrik hizmetini vermek zorundayız" dedi.



Cezai işlem uygulanmasına rağmen kaçak elektrik kullanımının önüne geçemediklerini anlatan Mutlu, kaçak elektrik kullananları ‘insaflı olmaya’ davet etti.

