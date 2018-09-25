Validen bankalara faiz tepkisi: Zemheride vatandaşın boynuna önce siz biniyorsunuz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclisinde bankaların faizler ve pos cihazı komisyonlarının yükseltmesi şikayet edilen Vali Münir Karaloğlu, bankalara, “Zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz\" diye tepki gösterdi.

ATSO\'nun eylül ayı meclis toplantısına Valisi Münir Karaloğlu konuk konuşmacı olarak katıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, turizmden tarıma, ekonomik problemlerden ileri teknoloji üretime birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Bankaların ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde faizleri yükseltmesi ve ticari kredilerde aylık faiz oranının yüzde 40-45\'lere çıkartılması, pos cihazı komisyonlarının artırılması yönünde ATSO meclis üyesi iş insanları, şikayette bulundu. Bankacılık sektörünü temsil eden meclis üyesine bu konuyu soran Vali Karaloğlu, “Bu pos ücretlerine ne diye artırım yapıyoruz arkadaşlar, gerekçesi nedir? Pos komisyonlarında ne diye artış yapıyoruz?\" dedi. Sektör temsilcisi meclis üyesinin “Paranın maliyetinin artmış olması tüm banka hizmetlerinde maliyet artışıyla sonuçlanır\" karşılığı üzerine Karaloğlu, “Sadece faiz artırmakla yetinmiyorsunuz, yaptığınız bütün hizmetlerin bedellerini de artırıyorsunuz\" dedi. Bankacı meclis üyesinin \"Doğrudur\" demesi üzerine Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

“Arkadaşlar, çok fazla da hırpalamak istemiyorum mecliste bankacıları. Yani temmuzda hepimiz güle oynaya devam ediyoruz, zemheride önce siz biniyorsunuz vatandaşın boynuna. Pos cihazındaki komisyon niye artırılsın? Faizler yükselirken otomatik olarak daha çok mu eskiyor pos cihazınız. Ne oluyor da artırıyorsunuz? Doğru bir şey değil arkadaşlar gerçekten, özellikle pos cihazı komisyonlarının artırılması. Biz elektronik paraya geçmek için daha çok çaba sarf eden bir toplum olarak bunu geriye de itmiş olursunuz. İnsanlar artık kredi kartıyla alışveriş, satmaktan vazgeçecek, insanlar artık tekrar nakit paraya dönecek. Bir sürü tetikleyen farklı unsurlar var. Doğru bir şey değil, bunu yeniden gözden geçirin. Bankacılar çok yuvarlak konuşuyorsunuz. İnşallah bunlara çözüm önereceğiz.\"

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