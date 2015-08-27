Validen 5 milyonluk usulsüz harcama iddiasına yanıt: Gelen hediyelere eş değer yılbaşı hediyesi alınıp verildi!

Merkeze alınmasında 5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığına ilişkin raporun etkisi olduğu iddia edilen eski Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün medya iletişim biriminden yapılan açıklamada “Valiliğimizin temsil makamı oluşu sebebi ile ilin seçilmiş ve atanmış üst düzey bütün yöneticilerine ayrım yapılmaksızın getirdikleri hediyelere eş değer yılbaşı hediyesi alınıp verilmiştir” denildi.

Eski Bitlis Valisi Öztürk hakkında valilik bütçesinde yapılan usulsüz harcamalar iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir dönem AKP İskilip Belediye Başkanlığı da yapan Vali Öztürk hakkında İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirmişti. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, müfettişler, 3 aylık inceleme sonrası hazırladıkları raporda, Bitlis Valiliği’nde 5 milyon liralık usulsüz harcama yapıldığını tespit etti.

Merkeze alınan Bitlis Valisi Orhan Öztürk’ün hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı “5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığı” iddia edilen raporun etkili olduğu öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında merkeze alındığı belirtilen Bitlis Valisi Öztürk, İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı görevini yürütürken Şubat 2014’teki kararname ile Bitlis’e vali olarak atanmıştı.

'Hediye alındı'

Orhan Öztürk'ün medya iletişim birimi, iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı:

Terör eylemleri açısından kritik illerden Bitlis’in Valisi Orhan Öztürk hakkında, Hürriyet Gazetesi’nin dünkü nüshasında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Vali Orhan Öztürk, yaptığı açıklamayla aleyhinde çıkan haberi yalanladı.

Kamu hizmetlerinin denetlenmesi açısından gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Vali Öztürk, açıklamasında, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan, algı yönetimini hedefleyen yayınların gazetecilik mesleğine de zarar verdiğini söyledi.

“Tek taraflı hazırlanan haberde, haberciliğin en temel ilkelerinden bir olan karşı tarafa da söz hakkı verme kuralı ihlal edilmiş, haber metninde cevap hakkım kullandırılmamıştır” diyen Vali Öztürk, bu yayınlarla ilgili kamu ve medyanın özdenetim mekanizmalarına başvuracağını belirtti.

Yapılan hizmetleri ve harcamaları yerinde görmek isteyen medya mensuplarını Bitlis’e davet eden Vali Öztürk’ün açıklaması şöyle:

“Ulusal yayın yapan bir gazetemizde ve bazı internet sitelerinde yayınlanan Bitlis Valiliği ile alakalı haberlerde; ‘5 milyon liralık usulsüz harcama yapıldığı, ödeneklerin kurutulduğu, pahalı yılbaşı hediyeleri alındığı, valilik aracının İstanbul’da tutulduğu’ şeklinde iddialar yer almıştır.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerimiz her ilde olduğu gibi geçtiğimiz ay Bitlis Valiliğimize de gelerek rutin incelemelerde bulunmuşlardır.

Harcamalar idari geleneklere uygun

Yapılan harcamalar idari geleneklere, mevzuata, bölgenin içinde bulunduğu sosyal şartlara uygun, sosyal yardım ve geleneksel STK’lar başta olmak üzere eğitim, sağlık, engelliler gibi sosyal konularda çalışan vakıf ve derneklere, çocuklara, gençlere, güvenlik konusunda çalışan kurumlara verilen cüzi desteklerdir. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, esnaflarımız ve 300 muhtarımız başta olmak üzere yerel yöneticilerin kültür gezilerine, irfan, edep ve ahlak konusunda yapılan çalışmalara Valiliğimizce katkı sağlanmıştır.

Sosyal alt yapıya yapılan farklı uygulamalar eksik ve yanlış değerlendirilebilmektedir. Bu açıdan ilin bu konudaki kurum ve kuruluşlarından bilgi almak mümkündür. Bu tür eğrisi doğrusu tartışmalı iddialar bölgedeki idari inisiyatifleri bloke edebilecek, sonuçta vatandaşı sıkıntıya sokabilecek tavırlara, sıkıntıları da çözecek çözümlerin üretilmemesine yol açabilir.

Yapılan ihalelerin davetiye yerine açık usulde yapılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik uygulamalar özellikle güvenlik yolları yatırımları her valilikte olduğu gibi hassasiyetle yürütülmüştür.

Valiliğimizin temsil makamı oluşu sebebi ile ilin seçilmiş ve atanmış üst düzey bütün yöneticilerine ayrım yapılmaksızın getirdikleri hediyelere eş değer yılbaşı hediyesi alınıp verilmiştir.

Tasarruflu olmak para harcamamak değildir. Yönetmek harcamaktır.”

Saygılarımızla…