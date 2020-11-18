Validebağ Korusu'nun Üsküdar Belediyesi'nde devredilmesine karşı başlatılan kampanyada 25 bin imzaya ulaşıldı

T24 Haber Merkezi

Üsküdar'daki Validebağ Korusu, 354 dönüm büyüklüğüyle İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük doğal yeşil alanlarından birisi. Hem tarihi, hem doğal SİT alanı olarak 1.derece koruma altında.

2018’de koruya millet bahçesi yapılmak istenmesiyle ilgili Validebağ Gönüllüleri'nin açtığı dava sürüyor.

Nisan ayında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından korunun 261 bin metrekarelik bölümü bakım ve onarım yapılması gerekçesi ile 2 yıl için Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.

Üsküdar Belediyesi koruyu yapılaşmaya açmayı planlıyor

Ekim ayı içinde Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan bir broşürde ise, koruda açık hava sineması, festival alanı, 500 araçlık otopark, amfi-tiyatro, yoga-pilates alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, bin 600 metre bisiklet parkuru, bin 800 metre koşu parkuru, piknik alanları, meyve bahçeleri, kır bahçesi ve tuvalet yapılacağından söz edildi.

Validebağ Gönüllüleri'nin korunun belediyeye tahsis edilmesinin ardından başlattığı imza kampanyasında 25 bin imzaya ulaşıldı.

İmza sayısı 22 bini geçtiğinde, imzalar Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edildi.

"Validebağ korusu gelecek nesillere kalsın"

Validebağ Gönüllüleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Belediyesi’nden sadece, asli görevi olan çöpleri toplamasını ve ağaçların bakımını yapmasını talep ediyoruz. Koruya bunların dışındaki her tür müdahale, orada doğal habitat oluşturmuş olan bitki ve hayvan çeşitliliğine zarar veriyor.

Kelebek larvaları ölüyor, ağaç kökleri ezilerek kuruyor, kirpilerin yavruları ölüyor, ağaçkakanlar ürküp evlerini terk ediyor, bitkilerin soyu tükeniyor, leylekler su içmeye-dinlenmeye inmiyor. Validebağ Korusu yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalsın" denildi.