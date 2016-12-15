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Çevre

Validebağ Korusu imara açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Validebağ Korusu'ndaki 100 metrekarelik alanın amara açılmasını kabul etti

15 Aralık 2016 04:05

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu’ndaki tarihi binaların planlara işlenmesi ve korudaki 100 metrekarelik alanın imara açılmasına ilişkin plan değişikliği kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, CHP'li üyelerin hayır oyuna karşın plan değişikliğini kabul etti.

Birinci derece doğal sit alanı olan Koru’da Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Av Köşkü, eski ahır binaları ve atölye binaları bulunuyor. Bu binaların planlara işlenerek korunması amaçlanıyor.

O bölgeye kafe ve restoran yapılacağını iddia eden Validebağ Gönüllüleri Derneği ise karara tepki gösterdi.

AKP Meclis Üyesi Hadi Diler ise yeni binaların yapılmayacağını, mevcut tescilli eserlerin korunacağını söyledi.

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