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Validebağ Korusu için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı alındı

"Hukuk kazanacak, kazanan Validebağ olacak…"

01 Ekim 2021 18:50

Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi tarafından yapılmak istenen millet bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazı sonucu kaldırılan yürütmeyi durdurma kararının yeniden alındığını duyurdu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na yapılmak istenen millet bahçesi projesi için bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Validebağ Gönüllüleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Millet Bahçesi Projesi için idare mahkemesi tarafından kaldırılan Yürütme Durdurma kararına, haklı itirazlarımız sonrasında yeniden Yürütme Durdurma kararı verilmiştir. Hukuk kazanacak, kazanan Validebağ olacak…" dedi.

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