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Ekonomi

Validebağ Gönüllüleri'nden Sami Yılmaztürk anısına plaket

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Validebağ Gönüllüleri, geçen ay yaşamını yitiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi eski Başkanı Sami Yılmaztürk anısında, Validebağ Korusu'nda bir ağaca plaket astı

15 Nisan 2018 21:03

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Validebağ Gönüllüleri, geçen ay yaşamını yitiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi eski Başkanı Sami Yılmaztürk anısında, Validebağ Korusu\'nda bir ağaca plaket astı.

Mimarlar Odası üyeleri, Validebağ Gönüllüleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi\'nden sınıf arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende konuşan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Sami Yılmaztürk\'ün Validebağ Korusu\'nun savunmasına yaptığı katkıları anlattı.

Yapıcı, Sami Yılmaztürk\'ün, Validebağ Korusu\'nun korunmasının yanı sıra, Yıldız Sarayı ve daha birçok tarihi ve doğal sit alanının korunmasında da yılmadan mlücadele ettiğini vurguladı.

Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Avukat Can Atalay da, Sami Yılmaztürk\'ün, Validebağ\'ın yapılaşmaya açılmasının önlenmesi, kuşlar, kediler ve köpekler gibi Koru\'nun \"gerçek sakinleri\"nin haklarının savunulması ve yeşilin korunması için yürütülen mücadelede önemli bir payının olduğunu vurguladı ve ekledi:

\"Sami Yılmaztürk, birleştirici, mücadeleci ve herşeyden önce insancıl yanıyla, Validebağ Korusu\'nun savunmasına çok değerli katkılar yaptı; bu birinci derece doğal sit alanının savunması için yılmadan çalıştı, mücadele etti.\"

Konuşmaların ardından, Validebağ Korusu\'ndaki 182 yaşındaki asırlık ağaçlarından birisine, üzerinde Sami Yılmaztürk\'ün fotoğrafının bulunduğu plaket, kırmızı karanfiller eşliğinde, alkışlarla asıldı. (Fotoğraflı)

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