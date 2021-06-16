Vali Yerlikaya: İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını açıkladı. Yerlikaya 273 bin 602 doz aşı uygulandığı belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556. Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

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