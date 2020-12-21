Vali Yerlikaya: Geçen hafta İstanbul'da pozitif vaka sayısı yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pozitif vakaların geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu açıkladı.



18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy Beyoğlu Avcılar" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada alınan önlemlerin ardından İstanbul'daki vaka sayısının bir haftada yüzde 20 azaldığını söylerken, "Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması