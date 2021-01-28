Vali Yerlikaya: Alâeddin Yavaşca hocamızın ismi, küçükçekmece’deki güzel sanatlar lisemize verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Yerlikaya, ziyaret sırasında Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın isminin Küçükçekmece’deki Güzel Sanatlar Lisesi’ne verildiğini belirtti. Türk müziğine önemli katkılar yapan Yavaşca, öğrencilere ilham kaynağı olacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Prof. Dr. Yavaşca ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, ardından Prof. Dr. Yavaşca’nın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaret sırasında hatıra defterine şifa dileklerini belirten Vali Yerlikaya’ya Prof. Dr. Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşca tarafından Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın kitabı hediye edildi.

Bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın ismi okula verildi

Vali Yerlikaya, ziyaret esnasında Prof. Dr. Yavaşca’nın isminin Küçükçekmece’de bulunan Atakent Güzel Sanatlar Lisesi’ne verildiğini belirtti.

Türk müziğinin yaşayan çınarı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın ismi, sanat hayatı boyunca beste ve güfteleriyle Türk müziğine yaptığı katkı dolayısıyla Küçükçekmece’deki Güzel Sanatlar Lisesi’ne verildi.

Yavaşca’nın ismi, 24 derslik, 808 öğrenci bulunan ve hazırlık+4 yıl eğitimin verildiği Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilere ilham kaynağı olacak.